ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه عيونها

اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد أحد أطباء التجميل المشاهير بتشويه وجهها عندما أجرى لها عملية عيون القطط.

عملية عيون القطط

وكان الطبيب اللبناني نشر صورتين مطموستين المعالم وقال إنهما للإعلامية المصرية قبل وبعد إجراء عملية التجميل، واتضح من إحدى الصور أنها تخص الإعلامية لمصرية والصورة الأخرى لامرأة لا تشبهها.

وانتفضت ريهام في مقطع فيديو وتوعدت بمقاضاة الطبيب حيث أكدت أن الصورة الأخرى لا تخصها وليست لها بل لامرأة مختلفة تماما قالت إنها ربما تكون أم الطبيب في معرض ردها بسخرية على الصورة.

وأوضحت سعيد أنها خضعت لعملية تجميل في عيونها لكنها تفاجأت بأنه تم تشويه عيونها ما دفعها إلى استخدام مستحضرات التجميل والمكياج الكثيف لتغطية آثار تلك العملية.

من هي ريهام سعيد ؟

يذكر أن سعيد مذيعة مصرية ارتبط اسمها بالعديد من القضايا المثيرة للجدل بدءاً من الموضوعات التي تفجرها في برامجها أو المشاكل التي تواجهها في حياتها بسبب خلافات مع أشخاص في محيطها الأسري أو في محيط العمل وتعرض برنامجها للإيقاف على أكثر من قناة.

ومؤخرًا تعاقدت مع قناة هي في نوفمبر الماضي، لتقديم برنامج “صبايا” بعد فسخ تعاقدها مع قناة الشمس.

وفي 2019 تم إيقاف ريهام سعيد عن العمل وإيقاف برنامجها وتحويلها للتحقيق بسبب المخالفات التي ارتكبتها، الأمر الذي دفعها لإعلان اعتزالها العمل الفني والإعلامي.