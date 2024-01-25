Icon

وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي Icon زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا Icon في 10 دقائق.. الإسعاف الطائر ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية بالجوف Icon 11 ألف وظيفة.. الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تدعم الاستثمار وخلق فرص العمل Icon سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 7.2 مليارات ريال Icon أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في مكة لا مثيل لها بالعالم Icon الدوسري وغريب يقودان السعودية ضد تايلاند Icon الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تمكن السعودية من تصنيع 70% من اللقاحات Icon تيك توك تنافس يوتيوب قريبًا بمقاطع الفيديو الطويلة Icon تقنية جديدة بهواتف أندرويد لقياس جودة الهواء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
السياحة والسفر
حصاد اليوم
ستدعم نظامًا بيئيًا نابضًا بالحياة على ساحل العقبة

زاردون تعيد تعريف مفهوم السياحة البيئية الفاخرة في السعودية

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٥ مساءً
زاردون تعيد تعريف مفهوم السياحة البيئية الفاخرة في السعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

كشفت نيوم مؤخراً عن وجهة سياحية جديدة أطلقت عليها زاردون. وهو منتجع سياحي يقع في خليج العقبة، في خطوة طموحة لإعادة تعريف السياحة البيئية الفاخرة.

زاردون يجمع الفخامة الحديثة والبيئة الطبيعية

قدمت نيوم، المنطقة المستدامة في المملكة العربية السعودية في الشمال الغربي، زاردون، منتجع الملاذ المذهل، بحسب موقع “travelandtourworld” ترافيل آند تور وورلد.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر

شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم بسمة وهبة

شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم بسمة وهبة

ومن المقرر أن يمزج هذا التطوير، الذي أعلن عنه مجلس إدارة نيوم، بين الفخامة الحديثة والبيئة الطبيعية بطريقة رائدة. وتعد زاردون جزءاً من سلسلة الأصول الساحلية لنيوم؛ ما يساهم في التطوير الموسع عبر هذه المنطقة المبتكرة.

إعادة تعريف لمفهوم الترفيه

تقدم زاردون مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، مثل الرحلات وركوب الدراجات الجبلية وتسلق الصخور ومشاهدة النجوم والتأمل واليوغا. يضم المكان ثلاثة فنادق بوتيكية متميزة، تقدم إجمالي 100 غرفة وجناح لضيوفها.

تضم زاردون ثلاثة فنادق، من بينها فندق The Tower Hotel المخصص للتأمل واليوغا والمنتجع الصحي والمسبح. ويوفر فندق Nature التزلج على الحبال وركوب الدراجات وتسلق الصخور.

مزيج من المغامرة والرفاهية

ويوفر فندق The Wedge رحلات بالجمال والصيد بالصقور والمشي لمسافات طويلة وتناول الطعام في الهواء الطلق وغير ذلك الكثير، مما يوفر مزيجًا مثاليًا من المغامرة والرفاهية.

وتشمل استراتيجية الاستدامة في زاردون جميع جوانب الإشراف البيئي وستشمل إنشاء سلسلة من الواحات لدعم الموائل المتنوعة. ستسهل مصادر المياه الواهبة للحياة إعادة إدخال ورعاية الحيوانات المحلية وأنواع الأشجار والنباتات.

نظام بيئي مكتمل

وعلى طول ساحلها، ستدعم زاردون نظامًا بيئيًا نابضًا بالحياة، بما في ذلك الحفاظ على الشعاب المرجانية والحياة البحرية الأخرى في خليج العقبة، مما يؤكد التزام نيوم المستمر بالحفاظ على البيئة. يقول مجلس إدارة نيوم.

تقع زاردون على شواطئ خليج العقبة، وهي ليست مجرد منتجع ولكنها ملاذ متكامل مع الطبيعة. يضم أربعة مباني مميزة فائقة الفخامة تتناغم مع المناظر الطبيعية الخلابة. ومن خلال تركيزها على الرفاهية المستنيرة بيئيًا، تهدف زاردون إلى وضع معيار جديد في تجارب السياحة البيئية المتميزة.

ثلاثة فنادق متميزة

تمتد زاردون على مساحة أربعة كيلومترات مربعة، وهي تقدم نظامًا بيئيًا تم تجديده وغنيًا بالنباتات والحيوانات المحلية. من سلاسل الجبال إلى الواجهة البحرية، تستقبل روعتها الضيوف عند وصولهم إلى مركز التجربة المتطور والمجهز بسطح مراقبة بزاوية 360 درجة.

يضم المنتجع ثلاثة فنادق متميزة، يبلغ مجموعها 100 غرفة وجناح، يعكس كل منها مستقبلًا مستدامًا. يمكن للضيوف الاختيار من بين الفنادق المتنوعة التي تقدم تجارب تتراوح من إطلالات الوادي إلى المناظر الساحلية.

دور Zardun في التوعية البيئية

ويقدم Zardun مجموعة من الأنشطة. وتشمل هذه الرحلات، ركوب الدراجات الجبلية، وتسلق الصخور، والأنشطة الترفيهية مثل مراقبة النجوم، والتأمل، واليوغا. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم البرامج التعليمية حول الحفاظ على الطبيعة وإعادة الحياة البرية في إشراك الضيوف في الوعي البيئي.

يمتد التزام زاردون بالاستدامة إلى إنشاء واحات لدعم الموائل، وإعادة تقديم الحياة البرية المحلية، ورعاية أنواع الأشجار والنباتات. وتركز استراتيجيتها الساحلية على الحفاظ على النظام البيئي البحري، بما في ذلك الشعاب المرجانية في خليج العقبة، مما يؤكد التزام نيوم بالحفاظ على البيئة.

وينضم زاردون إلى مشاريع مرموقة أخرى مثل ليجا، وإيبيكون، وسيراننا، وأوتامو، ونورلانا، وأكويلوم في خليج العقبة، وكلها ترمز إلى موقف مشروع نيوم من السياحة المستدامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة