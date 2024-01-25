زاردون تعيد تعريف مفهوم السياحة البيئية الفاخرة في السعودية

كشفت نيوم مؤخراً عن وجهة سياحية جديدة أطلقت عليها زاردون. وهو منتجع سياحي يقع في خليج العقبة، في خطوة طموحة لإعادة تعريف السياحة البيئية الفاخرة.

زاردون يجمع الفخامة الحديثة والبيئة الطبيعية

قدمت نيوم، المنطقة المستدامة في المملكة العربية السعودية في الشمال الغربي، زاردون، منتجع الملاذ المذهل، بحسب موقع “travelandtourworld” ترافيل آند تور وورلد.

ومن المقرر أن يمزج هذا التطوير، الذي أعلن عنه مجلس إدارة نيوم، بين الفخامة الحديثة والبيئة الطبيعية بطريقة رائدة. وتعد زاردون جزءاً من سلسلة الأصول الساحلية لنيوم؛ ما يساهم في التطوير الموسع عبر هذه المنطقة المبتكرة.

إعادة تعريف لمفهوم الترفيه

تقدم زاردون مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، مثل الرحلات وركوب الدراجات الجبلية وتسلق الصخور ومشاهدة النجوم والتأمل واليوغا. يضم المكان ثلاثة فنادق بوتيكية متميزة، تقدم إجمالي 100 غرفة وجناح لضيوفها.

تضم زاردون ثلاثة فنادق، من بينها فندق The Tower Hotel المخصص للتأمل واليوغا والمنتجع الصحي والمسبح. ويوفر فندق Nature التزلج على الحبال وركوب الدراجات وتسلق الصخور.

مزيج من المغامرة والرفاهية

ويوفر فندق The Wedge رحلات بالجمال والصيد بالصقور والمشي لمسافات طويلة وتناول الطعام في الهواء الطلق وغير ذلك الكثير، مما يوفر مزيجًا مثاليًا من المغامرة والرفاهية.

وتشمل استراتيجية الاستدامة في زاردون جميع جوانب الإشراف البيئي وستشمل إنشاء سلسلة من الواحات لدعم الموائل المتنوعة. ستسهل مصادر المياه الواهبة للحياة إعادة إدخال ورعاية الحيوانات المحلية وأنواع الأشجار والنباتات.

Introducing Zardun: a restorative haven of nature and wildlife.

An exclusive destination, Zardun effortlessly merges into the surrounding landscape to offer the ultimate ecotourism experience. #Zardun #NEOM pic.twitter.com/3B70w71faZ — NEOM (@NEOM) January 24, 2024

نظام بيئي مكتمل

وعلى طول ساحلها، ستدعم زاردون نظامًا بيئيًا نابضًا بالحياة، بما في ذلك الحفاظ على الشعاب المرجانية والحياة البحرية الأخرى في خليج العقبة، مما يؤكد التزام نيوم المستمر بالحفاظ على البيئة. يقول مجلس إدارة نيوم.

تقع زاردون على شواطئ خليج العقبة، وهي ليست مجرد منتجع ولكنها ملاذ متكامل مع الطبيعة. يضم أربعة مباني مميزة فائقة الفخامة تتناغم مع المناظر الطبيعية الخلابة. ومن خلال تركيزها على الرفاهية المستنيرة بيئيًا، تهدف زاردون إلى وضع معيار جديد في تجارب السياحة البيئية المتميزة.

ثلاثة فنادق متميزة

تمتد زاردون على مساحة أربعة كيلومترات مربعة، وهي تقدم نظامًا بيئيًا تم تجديده وغنيًا بالنباتات والحيوانات المحلية. من سلاسل الجبال إلى الواجهة البحرية، تستقبل روعتها الضيوف عند وصولهم إلى مركز التجربة المتطور والمجهز بسطح مراقبة بزاوية 360 درجة.

يضم المنتجع ثلاثة فنادق متميزة، يبلغ مجموعها 100 غرفة وجناح، يعكس كل منها مستقبلًا مستدامًا. يمكن للضيوف الاختيار من بين الفنادق المتنوعة التي تقدم تجارب تتراوح من إطلالات الوادي إلى المناظر الساحلية.

دور Zardun في التوعية البيئية

ويقدم Zardun مجموعة من الأنشطة. وتشمل هذه الرحلات، ركوب الدراجات الجبلية، وتسلق الصخور، والأنشطة الترفيهية مثل مراقبة النجوم، والتأمل، واليوغا. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم البرامج التعليمية حول الحفاظ على الطبيعة وإعادة الحياة البرية في إشراك الضيوف في الوعي البيئي.

يمتد التزام زاردون بالاستدامة إلى إنشاء واحات لدعم الموائل، وإعادة تقديم الحياة البرية المحلية، ورعاية أنواع الأشجار والنباتات. وتركز استراتيجيتها الساحلية على الحفاظ على النظام البيئي البحري، بما في ذلك الشعاب المرجانية في خليج العقبة، مما يؤكد التزام نيوم بالحفاظ على البيئة.

وينضم زاردون إلى مشاريع مرموقة أخرى مثل ليجا، وإيبيكون، وسيراننا، وأوتامو، ونورلانا، وأكويلوم في خليج العقبة، وكلها ترمز إلى موقف مشروع نيوم من السياحة المستدامة.