زاردون تعيد تعريف مفهوم السياحة البيئية الفاخرة في السعودية

كشفت نيوم مؤخراً عن وجهة سياحية جديدة أطلقت عليها زاردون. وهو منتجع سياحي يقع في خليج العقبة، في خطوة طموحة لإعادة تعريف السياحة البيئية الفاخرة.

قدمت نيوم، المنطقة المستدامة في المملكة العربية السعودية في الشمال الغربي، زاردون، منتجع الملاذ المذهل، بحسب موقع “travelandtourworld” ترافيل آند تور وورلد.

ومن المقرر أن يمزج هذا التطوير، الذي أعلن عنه مجلس إدارة نيوم، بين الفخامة الحديثة والبيئة الطبيعية بطريقة رائدة. وتعد زاردون جزءاً من سلسلة الأصول الساحلية لنيوم؛ ما يساهم في التطوير الموسع عبر هذه المنطقة المبتكرة.

تقدم زاردون مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، مثل الرحلات وركوب الدراجات الجبلية وتسلق الصخور ومشاهدة النجوم والتأمل واليوغا. يضم المكان ثلاثة فنادق بوتيكية متميزة، تقدم إجمالي 100 غرفة وجناح لضيوفها.

تضم زاردون ثلاثة فنادق، من بينها فندق The Tower Hotel المخصص للتأمل واليوغا والمنتجع الصحي والمسبح. ويوفر فندق Nature التزلج على الحبال وركوب الدراجات وتسلق الصخور.

ويوفر فندق The Wedge رحلات بالجمال والصيد بالصقور والمشي لمسافات طويلة وتناول الطعام في الهواء الطلق وغير ذلك الكثير، مما يوفر مزيجًا مثاليًا من المغامرة والرفاهية.

وتشمل استراتيجية الاستدامة في زاردون جميع جوانب الإشراف البيئي وستشمل إنشاء سلسلة من الواحات لدعم الموائل المتنوعة. ستسهل مصادر المياه الواهبة للحياة إعادة إدخال ورعاية الحيوانات المحلية وأنواع الأشجار والنباتات.

