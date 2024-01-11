زفاف أسطوري لأمير بروناي أشهر عازب في آسيا

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تشهد سلطنة بروناي الدولة النفطية الصغيرة والغنية، اليوم الخميس، احتفالات تستمر عشرة أيام بمناسبة زواج الأمير عبد المتين (البالغ من العمر 32 عامًا)، والذي يعد أحد أشهر العازبين في آسيا.
وأقيمت مراسم إسلامية لمناسبة زفاف الأمير وعروسه يانغ موليا أنيشا روزناه (29 عامًا) حفيدة أحد مستشاري السلطان، في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين ذي القباب الذهبية في العاصمة بندر سري بيغاوان.
ونقلت سيارة فاخرة الأمير الشاب ببزته التقليدية البيضاء المزينة بتطريزات على شكل الماس وعماماته التقليدية المنسجمة معها، إلى المسجد.
وجلس على وسادة صفراء مرتفعة أمام الإمام الذي ترأس المراسم المخصصة للرجال فقط بحضور السلطان وأقاربه وضيوفه. ثم اقترب من والده وقبّل يده.
ويعد متين، الابن العاشر للسلطان حسن بلقيه (البالغ من العمر 77 عامًا) أحد أقدم حكام العالم في السلطة ويقود النظام الملكي منذ تنازل والده عن العرش في 1967.
وحكم السلطان الذي كان في وقت أغنى رجل في العالم، هذه الدولة التي كانت تحت الحماية البريطانية حتى 1984 وتطبق الشريعة الإسلامية منذ 2019.
وتُتوج احتفالات الزفاف الملكي الأحد بحفل فخم في القصر الضخم المكون من 1788 غرفة وموكب عبر المدينة. ويتوقع مشاركة أعضاء من العائلات المالكة الكبرى في العالم وعدد من القادة السياسيين.
وينوي عدد كبير من سكان البلاد التي تبلغ مساحتها 5700 كيلومتر مربع متابعة الموكب الأحد عندما يلقي الزوجان الملكيان التحية على متن عربة تجرها الخيول.
تشكل فخامة هذا الزفاف صورة للثروة الهائلة لهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 450 ألف نسمة، ومصدر ازدهاره بالكامل تقريبًا هو احتياطياته النفطية الهائلة، التي يتم استغلالها منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
ويعد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي الذي يبلغ 36 ألف دولار حسب صندوق النقد الدولي، وهو من بين الأعلى في العالم. لكن بروناي تواجه تحديات خطيرة في تنويع اقتصادها مع استمرار تقلب أسعار النفط وتضاؤل احتياطياتها.