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وقع على عمق 10 كيلومترات

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٠ مساءً
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة منطقة شرق تركيا، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الخميس.

عمق الزلزال

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

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يذكر أنه في السادس من فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة؛ مما أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم في الجنوب التركي، بالإضافة إلى دمار هائل في عدد من المناطق.

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