زلزال بقوة 7 ريختر يضرب الفلبين وإندونيسيا وإنذار بتسونامي

ضرب زلزال بقوة تتراوح بين 6.8 و7 درجات مناطق في الفلبين وإندونيسيا، وتم إطلاق إنذار من احتمال حدوث أمواج تسونامي.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

زلزال إندونيسيا

ويوم الأربعاء الماضي، ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب إقليم جورونتالو في إندونيسيا.

يُذكر أن إندونيسيا تقع على ما يسمى “حلقة النار في المحيط الهادئ”، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.