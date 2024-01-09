أول مركبة هبوط أمريكية على سطح القمر منذ 50 عامًا مانشستر يونايتد يهزم ويجان بثنائية ويصعد للدور الرابع بـ كأس إنجلترا زلزال بقوة 7 ريختر يضرب الفلبين وإندونيسيا وإنذار بتسونامي السعودية تسجل في 2023 أكبر عدد معتمرين بالتاريخ حسين عبدالغني: طردي في نهائي كأس آسيا 1996 لا يزال يؤلمني ! كاسيو تطلق ساعة ذكية لمراقبة معدل ضربات القلب فيصل الغامدي: سنعمل على إسعاد السعوديين والتتويج بـ كأس أمم آسيا موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني محاضرات تفاعلية وهدايا في أول أنشطة جمعية الطب الوراثي في 2024 يشهد مواجهة قوية بين الريال وأتلتيكو مدريد .. نتائج قرعة دور الـ16 بـ كأس ملك إسبانيا
ضرب زلزال بقوة تتراوح بين 6.8 و7 درجات مناطق في الفلبين وإندونيسيا، وتم إطلاق إنذار من احتمال حدوث أمواج تسونامي.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.
ويوم الأربعاء الماضي، ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب إقليم جورونتالو في إندونيسيا.
يُذكر أن إندونيسيا تقع على ما يسمى “حلقة النار في المحيط الهادئ”، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.