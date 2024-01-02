Icon

إطلاق حملة اعتناء في الأحساء لتحصين النشء من الأفكار الضالة Icon زلزال على عمق 5 كم وسط نيويورك Icon تهيئة خاصرة عين زبيدة بفعالية شتوية و6 مناطق ترفيهية وثقافية Icon السديس: نهدف للقضاء على الفتاوى الشاذة والانتقال للرقمنة Icon فئات أكثر أولوية يُنصح أخذها لقاح كورونا المطور Icon نجم مانشستر يونايتد يرفض دوري روشن ويحدد وجهته في ألمانيا Icon طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن Icon الاستثمارات السعودية في الصدارة العالمية بصفقات تصل لـ 31.5 مليار دولار Icon موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز Icon مقيم تعرضت مركبته لحادث بأحد المجمعات التجارية ولن تصدق ما حدث معه! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال على عمق 5 كم وسط نيويورك

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٨ مساءً
زلزال على عمق 5 كم وسط نيويورك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالًا في وسط نيويورك، بالتزامن مع الوقت الذي اشتكى فيه السكان المحليون من أصوات الانفجارات والاهتزاز.

وفقًا لعلماء الزلازل الأمريكيين، في الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي، تم تسجيل زلزال بقوة 1.7 درجة في منطقة كوينز، وكان مركز الزلزال على عمق 5 كم.

قد يهمّك أيضاً
خصائص المربعانية الجوية لم تظهر في معظم المناطق

خصائص المربعانية الجوية لم تظهر في معظم المناطق

تجربة كل أنواع روتين العناية بالبشرة كارثة كبرى

تجربة كل أنواع روتين العناية بالبشرة كارثة كبرى

انفجارات وهزات

وبحسب بيانات الخدمة الصحفية لإدارة الإطفاء في نيويورك، بعد ثماني دقائق تلقوا نداء من السكان المحليين حول “سلسلة من الانفجارات والهزات” في المبنى.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سكان جزيرة روزفلت في مدينة نيويورك أكدوا سماع دوي انفجارات في الجزيرة.

وقالت صحيفة محلية: إنه في حوالي الساعة 5:45 بالتوقيت المحلي شعر سكان البلدة بثلاث هزات ارتجت لها منازلهم. وقال البعض: إنهم سمعوا أصواتًا تشبه دوي الانفجارات.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك بأنهم تلقوا في وقت مبكر من الصباح مكالمة هاتفية حول “اهتزاز مبنى وانفجارات”.

وأضافت: “تمت السيطرة على الحادث الساعة 07:08. ولم يتم اكتشاف سبب الانفجارات والاهتزازات”.

وبدورها، قالت شرطة نيويورك للوكالة: إنها لم تحدد تهديدًا إرهابيًّا عند التحقق من التقارير عن وقوع انفجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية
السوق

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد...

السوق
السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل
العالم

السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين...

العالم
معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في جامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في...

السعودية اليوم
الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري
الرياضة

الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري

الرياضة
وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي”
مشاهير

وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي...

مشاهير
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
الرياضة

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري...

الرياضة
الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار
تكنولوجيا

الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه