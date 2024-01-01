زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

أكدت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن زلزالاً عنيفاً ضرب وسط اليابان، وسط تحذيرات من موجات تسونامي.

زلزال عنيف في اليابان

وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، وقالت إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة.

تحذيرات من تسونامي

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن موجات تسونامي متوقع أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، ويتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي.