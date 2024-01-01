زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي وزارة الصحة تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير توزيع 32.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على مالكي وحدات الإنماء ريت الفندقي أديس توقع عقد تشغيل في إندونيسيا بقيمة 803 ملايين ريال الوقوف يقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة انتهاء تنفيذ مشروع شبكات المياه بالمظيلف بتكلفة 24 مليون ريال 270 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 217.66 ريال انعدام الرؤية في طبرجل بسبب الضباب الكثيف أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
أكدت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن زلزالاً عنيفاً ضرب وسط اليابان، وسط تحذيرات من موجات تسونامي.
وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، وقالت إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة.
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن موجات تسونامي متوقع أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، ويتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي.