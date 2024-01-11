زلزال يضرب منطقة قرب موقع نووي تابع لكوريا الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الكوري الجنوبية، أن زلزالًا بقوة 2.4 درجة، ضرب منطقة تقع قرب موقع اختبارات نووية تابع لكوريا الشمالية اليوم الخميس.

زلزال قرب موقع نووي

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أضافت الهيئة أن الزلزال، الذي يبدو أنه وقع لأسباب طبيعية، ضرب منطقة على بعد 41 كيلومترًا شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية.

ورُصد الزلزال عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي على عمق 20 كم.

اختبارات كوريا الشمالية

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت 6 اختبارات نووية في موقع بونغي-ري بين العامين 2006 و2017.

وتسبب اختبار 2017 النووي في زلزال بلغت قوته 6.3 درجات شعر به السكان عبر الحدود في الصين المجاورة.