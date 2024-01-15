زيادة طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار في المملكة

ارتفع عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في “عقد الإيجار الموحد”، إلى نحو 33.6 ألف طلب، خلال عام 2023، بزيادة قدرها 3% عن 2022.

المدن الأكثر طلبا لإخلاء العقارات من متعثري سداد الإيجار

استحوذت منطقة الرياض على 37% من إجمالي طلبات التنفيذ بـ12 ألفاً و421 طلباً.

جاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بـ10 آلاف و364 طلباً.

حلت المنطقة الشرقية في المركز الثالث بـ5221 طلباً.

المدينة المنورة جاءت في المركز الرابع بعدد 1685 طلباً.

منطقة عسير سجلت 868 طلباً.

منطقة القصيم: 703 طلبات.

منطقة جازان: 668 طلباً.

منطقة تبوك: 550 طلباً.

منطقة حائل: 370 طلباً.

منطقة الجوف: 235 طلباً.

منطقة نجران 216 طلباً.

منطقة الحدود الشمالية 166 طلباً.

منطقة الباحة كانت الأقل بـ90 طلباً.

وتستقبل وزارة العدل طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ يونيو 2018 باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.

ويمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة، بدلا من اللجوء للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز.

وصار بإمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية، التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، إذا لم يوف المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.