طائرة بدون طيار توثق لحظة التهام بركان أيسلندا لقرى بأكملها الطالب الجامعي يمكنه دراسة تخصصين في آن واحد عملاقا أوروبا يُراقبان كريم بنزيما الصراع بين غزة وإسرائيل سيؤدي بنهاية المطاف إلى إعلان دولة فلسطينية بحلول 2034 زيادة طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار في المملكة موجة إنتاج تاريخية للغاز المسال بـ290 مليار دولار عقوبة صيد الضبع تصل إلى 80 ألف ريال رباعية الريال ضد برشلونة تُهديه لقب السوبر الإسباني حامل جواز السفر السعودي يستطيع دخول 89 دولة دون تأشيرة مسبقة أقدم ملكات أوروبا تتخلى عن عرشها رسميًّا في محاولة لإنقاذ ابنها
ارتفع عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في “عقد الإيجار الموحد”، إلى نحو 33.6 ألف طلب، خلال عام 2023، بزيادة قدرها 3% عن 2022.
وتستقبل وزارة العدل طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ يونيو 2018 باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.
ويمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة، بدلا من اللجوء للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز.
وصار بإمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية، التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، إذا لم يوف المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.