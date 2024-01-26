زيدان يرفض تدريب منتخب الجزائر

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن النجم الفرنسي زين الدين زيدان رفض عرضًا لتدريب منتخب الجزائر بعد رحيل المدرب الجزائري جمال بلماضي.

منتخب الجزائر يبحث عن بديل

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن زيدان صاحب الأصول الجزائرية رفض عرضًا لتدريب منتخب الجزائر رغم ابتعاده حاليًّا عن تدريب المنتخب الفرنسي؛ وذلك بسبب استمرار بقاء ديديه ديشان مع منتخب فرنسا حتى عام 2026.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يفكر في التعاقد مع إما البوسني وحيد خليلودزيتش مدرب منتخب المغرب السابق، أو التعاقد مع البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا السابق أو التعاقد مع الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب منتخبي تشيلي والأرجنتين السابق.