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مبديًا سعادته باللعب في النصر

ساديو ماني: الدوري السعودي يُشاهده العالم

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
ساديو ماني: الدوري السعودي يُشاهده العالم
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم منتخب السنغال، ساديو ماني، عن سعادته باللعب في صفوف النصر، مؤكدًا أن الدوري السعودي للمحترفين يحظى بمتابعة كبيرة في العالم.

ساديو ماني يُشيد بالدوري السعودي

وأكد ساديو ماني في تصريحات بعد مباراة السنغال ضد الكاميرون، أنه سعيد باللعب في النصر والدوري السعودي، نافيًا أن يكون لا يتلقى الاهتمام الجماهيري الكافي؛ مثلما كان الوضع خلال فترة تواجده في أوروبا.

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ساديو ماني
ساديو – المصدر @AlNassrFC

وأضاف ماني: “لحسن الحظ يمكنني القول إن الدوري السعودي جيد للغاية ويشاهده الجميع في العالم، لذلك بالنسبة لي، طالما أنني أقدم ما لدي واستمتع بكل دقيقة، فهذا هو الأكثر أهمية، بالنسبة لي لا يهم أي شيء آخر”.

وكان ساديو ماني صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، بعدما قضى في صفوفه موسم واحد فقط.

ساديو ماني
ساديو – المصدر @GaindeYi

تأهل منتخب السنغال

وقاد ساديو ماني، منتخب السنغال الأول لكرة القدم للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكاميرون بالأمس بنتيجة 3\1، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

ويتصدر منتخب السنغال الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن غينيا، ثم الكاميرون في المركز الثالث برصيد نقطة، وغامبيا بدون نقاط.

منتخب السنغال
لاعبو المنتخب – المصدر @SPL

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