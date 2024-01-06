ساديو ماني يحلم باللقب الثاني مع السنغال

يأمل نجم النصر، ساديو ماني في مواصلة تألقه، وقيادة منتخب السنغال الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

ساديو ماني يستعيد بريقه ويحلم باللقب

ويتطلع ساديو ماني، الذي يُعد أفضل لاعب في تاريخ منتخب السنغال، في قيادة أسود التيرانجا، للفوز بكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، وذلك بعد عامين من حصد اللقب في الكاميرون.

وكان منتخب السنغال الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2002 و2019، إلا أنه خسر اللقب، قبل أن يفوز بقيادة ماني على مصر بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية.

واستعاد ساديو ماني لبريقه مع النصر هذا الموسم، بعد معاناته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في الموسم الماضي، ما يُحفزه لمواصلة التألق وتحقيق إنجاز جديد مع منتخب السنغال.

وشارك ساديو ماني في 18 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، وسجل 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، كما تألق في دوري أبطال آسيا وكأس الملك، بجانب مساهمته في الفوز بلقب البطولة العربية.

منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية

ويستعد ماني للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي ستُقام في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، حيث يتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة التي تضم؛ جامبيا، غينيا والكاميرون.