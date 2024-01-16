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لتجنب قرار قضائي بمنع بيع ساعاتها

ساعة أبل تعطل مستشعر الأكسجين في الدم

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
ساعة أبل تعطل مستشعر الأكسجين في الدم
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرارها بخصوص إذا كانت إعادة التصميم المقترحة من أبل لساعاتها الذكية كافية لتجاوز مسألة انتهاك براءات اختراع شركة تكنولوجيا المراقبة الطبية ماسيمو المتعلقة بمستشعر الأكسجين في الدم.

إعادة تصميم ساعة أبل

وقررت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن إعادة التصميم تقع خارج نطاق حكم لجنة التجارة الدولية.

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وتهدف إعادة التصميم إلى إزالة مزايا قياس التأكسج من الأجهزة المباعة حديثًا، ولن تحتوي هذه الأجهزة بعد الآن مزايا قياس التأكسج النبضي، مع أن هذا الأمر ينطبق في الولايات المتحدة فقط.

مزايا قياس التأكسج

ووجدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن الساعات الذكية لا تنتهك براءات اختراع ماسيمو طالما أنها لا تحتوي مزايا قياس التأكسج النبضي.

ولن يؤثر هذا في المالكين الحاليين للساعات الذكية المزودة بمزايا قياس التأكسج. وتستطيع الشركة المصنعة لهواتف آيفون استخدام إعادة التصميم لتجاوز منع استيراد النماذج الحديثة من ساعتها الذكية الناجم عن نزاعها بخصوص انتهاك براءات الاختراع.

انتهاك براءات الاختراع

وينطبق منع الاستيراد، الصادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية، على Apple Watch Ultra 2 و Apple Watch Series 9، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 26 ديسمبر.

وأقنعت أبل محكمة الاستئناف الأمريكية بإيقاف المنع مؤقتًا في اليوم التالي، واستأنفت منذ ذلك الحين بيع الساعات في إطار طعنها في حكم الاستيراد.

دعوى قضائية

وحاججت أبل بأن إعادة التصميم المقترحة من شأنها أن تجعل نتائج الدعوى القضائية التي تفيد بأن الساعات تنتهك براءات اختراع قراءة الأكسجين في الدم المملوكة لشركة ماسيمو بلا جدوى.

ولم تصف الشركة علنًا عملية إعادة التصميم، التي قد تتضمن تحديثًا لبرنامج الساعات. ويمكن إلغاء قرار وكالة الجمارك إذا لم توافق عليه لجنة التجارة الدولية. وتتهم ماسيمو آبل بتوظيف موظفيها وسرقة تقنية قياس التأكسج النبضي لاستخدامها في ساعاتها الذكية. وعارضت أبل هذه التهم، ووصفت الإجراءات القانونية التي اتخذتها ماسيمو بأنها مناورة لتمهيد الطريق لساعتها الذكية المنافسة.

ميزة مقياس التأكسج النبضي

ومنعت لجنة التجارة الدولية واردات أبل ومبيعاتها من ساعاتها الذكية المزودة بتقنية قراءة مستويات الأكسجين في الدم بناءً على مزاعم بأنها تنتهك براءات اختراع ماسيمو.

وأضافت أبل ميزة مقياس التأكسج النبضي إلى ساعاتها الذكية منذ السلسلة Apple Watch Series 6 الصادرة في عام 2020.

إيقاف بيع ساعات أبل

وأوقفت أبل مبيعاتها لساعاتها الذكية Apple Watch Ultra 2 و Apple Watch Series 9 لمدة وجيزة في الولايات المتحدة بسبب قرار لجنة التجارة الدولية، مع أنها ظلت متاحة لدى تجار التجزئة الآخرين في الولايات المتحدة، مثل وول مارت وأمازون وبيست باي.

واستأنفت الشركة بيع الساعات بتاريخ 27 ديسمبر بعد أن قالت محكمة الاستئناف الأمريكية:ألّّهاةُلى جانب 300 محادثة يوميً إنها توقف المنع مؤقتًا، في حين تدرس إذا كان استئناف أبل يجب أن يعلق قرار لجنة التجارة الدولية.

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