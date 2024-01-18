قرار المحكمة بشأن ساعة أبل

وعلقت محكمة الشهر الفائت هذا الحظر موقتًا، ولكن سيُعمل به مجددًا الخميس في انتظار قرار في الاستئناف الذي تقدمت به أبل.

قالت شركة أبل: إنها ستزيل ميزة مركزية من اثنين من نماذج ساعاتها الرائدة في الولايات المتحدة، بينما تخوض الشركة المصنعة لهواتف آيفون معركة قانونية بشأن نزاع بشأن براءات الاختراع حول التكنولوجيا التي تقف وراءها. وقالت الشركة: إن طرازي Apple Watch Series 9 وUltra 2 سيتم طرحهما للبيع على موقعها الإلكتروني ومتاجرها اعتبارًا من يوم الخميس بدون ميزة تتبع الأكسجين في الدم.

شكوى شركة ماسيمو

وأفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، بأنه تم منع عملاق التكنولوجيا من استيراد وبيع الطرازين في أكتوبر الماضي من قبل لجنة حكومية. وجاء ذلك في أعقاب شكوى من شركة تكنولوجيا المراقبة الطبية ماسيمو بأنها انتهكت براءات الاختراع.

واتهمت شركة ماسيمو شركة أبل برشوة موظفيها وسرقة تقنية قياس التأكسج النبضي الخاصة بها ودمجها في ساعات أبل.

وتعتبر ماسيمو أنها صاحبة هذا اختراع القياس البيومتري، وتتهم أبل بأنها استغلت موظفين أساسيين فيها لإدراجه ضمن ساعاتها.