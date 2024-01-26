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سافيتش رفض 100 مليون يورو من ميلان واليونايتد لعيون الهلال .. التفاصيل كاملة

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٢ مساءً
سافيتش رفض 100 مليون يورو من ميلان واليونايتد لعيون الهلال .. التفاصيل كاملة
المواطن - محمد سمعه

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كشف إيلي تاري، المدير الرياضي السابق بنادي لاتسيو الإيطالي، كواليس انتقال الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من فريق العاصمة الإيطالية إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

مصير سافيتش 

وتحدث تاري لقناة TV Play قائلًا: “الكثير من الأشياء قيلت عن النجم الصربي ولم تكن حقيقية، الحقيقة الوحيدة هي أن ميلان ومانشستر يونايتد عرض كل منهما 100 مليون يورو لضمه لكن العرض رُفض”.

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سافيتش
اللاعب الصربي – المصدر spl

وأضاف: “لا أريد الخوض في تفاصيل أكثر من ذلك كون كلاوديو لوتيتو وعد بإبقاء لاتسيو فريقًا قويًّا”.

ويذكر أن سافيتش كان انضم إلى نادي الهلال مقابل 40 مليون يورو في صيف 2023.

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