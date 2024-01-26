القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الأمواه سافيتش رفض 100 مليون يورو من ميلان واليونايتد لعيون الهلال .. التفاصيل كاملة آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي نادٍ في دوري روشن يُراقب كورونادو الزكاة تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية وصل إلى الرياض قادمًا من الصين .. موعد مباراة النصر وإنتر ميامي تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف
كشف إيلي تاري، المدير الرياضي السابق بنادي لاتسيو الإيطالي، كواليس انتقال الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من فريق العاصمة الإيطالية إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وتحدث تاري لقناة TV Play قائلًا: “الكثير من الأشياء قيلت عن النجم الصربي ولم تكن حقيقية، الحقيقة الوحيدة هي أن ميلان ومانشستر يونايتد عرض كل منهما 100 مليون يورو لضمه لكن العرض رُفض”.
وأضاف: “لا أريد الخوض في تفاصيل أكثر من ذلك كون كلاوديو لوتيتو وعد بإبقاء لاتسيو فريقًا قويًّا”.
ويذكر أن سافيتش كان انضم إلى نادي الهلال مقابل 40 مليون يورو في صيف 2023.