سالم الدوسري سلاح الأخضر في كأس آسيا 2023

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يُعد النجم سالم الدوسري، من أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال السنوات الأخيرة، ويأمل في مواصلة تألقه خلال منافسات بطولة كأس آسيا 2023.
ويُقدم سالم الدوسري مستوى مميزًا سواء مع المنتخب السعودي أو الهلال في الموسم الحالي، وحصل على لقب أفضل لاعب في آسيا، ما يُحفزه لتحقيق إنجاز جديد؛ وقيادة الأخضر للتتويج بلقب كأس آسيا.
ولعب سالم الدوسري دورًا بارزًا في إنجازات الهلال في السنوات الماضية، وأبرزها؛ دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، بجانب السيطرة على البطولات المحلية، حيث حصد 5 ألقاب دوري، 4 كأس الملك وكأس السوبر مرتين.
وعلى الصعيد الدولي، يُعد سالم الدوسري من الركائز الأساسية للأخضر، حيث شارك في 75 مباراة، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، لعل أبرزهم؛ هدفه في مرمى منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، ليقود الصقور للفوز بنتيجة 2\1.
وخاض الأخضر معسكرًا في قطر خلال الفترة الماضية، استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023، ولعب 3 مباريات ودية، وفاز على لبنان وهونغ كونغ، وتعادل سلبيًا مع المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم.
ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل الإيطالي روبرتو مانشيني في تحقيق انطلاقة قوية بحثًا عن التتويج باللقب.