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مؤكدًا عدم التأثر بالضغوط

سالم الدوسري: نسعى للفوز بجميع المباريات والقادم أفضل

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
سالم الدوسري: نسعى للفوز بجميع المباريات والقادم أفضل
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، عن سعادته بالتأهل إلى الدور التالي من كأس آسيا 2023، كما وجه الشكر للجماهير على الدعم.

الأخضر يواجه كوريا الجنوبية

ولعب المنتخب السعودي ضد تايلاند اليوم في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف، ليتصدر الأخضر مجموعته ويضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية في دور الـ16.

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لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

سالم الدوسري سعيد بالتأهل

وقال سالم الدوسري خلال تصريحاته لقناة SSC بعد مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند: “نحمد الله على التأهل، أبارك للجمهور وأشكره على حضوره القوي اليوم”.

وأضاف: “كنا نريد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، لكن هذه هي كرة القدم، سنحاول تصليح الأخطاء، وأغلقنا الآن ملف مباراة تايلاند، أمامنا مباراة أخرى أهم، نسعى للفوز بها”.

السعودية ضد تايلاند
الدوسري – المصدر @SaudiNT

وعن تصاعد المستوى، قال سالم الدوسري: “طموحنا عالٍ، نريد الفوز في كل المباريات، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا، نحن نأخذ كل مباراة خطوة بخطوة، ونحترم المدرب ونستمع لتعليماته، وفي النهاية هدفنا واحد، والقادم سيكون أفضل”.

وبشأن تأثر اللاعبين بالضغوط، قال سالم الدوسري: “لدينا لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، لذلك لا نعاني في هذا الجانب، لدينا أيضًا لاعبين صغار نحاول منحهم الثقة، ورفع روحهم المعنوية، الجميع قاتل اليوم، وأيضًا في مباراة عمان”.

السعودية ضد تايلاند
الدوسري – المصدر @SaudiNT

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