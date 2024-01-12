سالم الدوسري يسعى للسير على خُطى العويران في 1996

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تعول الجماهير السعودية آمالًا كبيرة على النجم سالم الدوسري، في قيادة الأخضر للفوز بلقب كأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.
ويُعد سالم الدوسري واحدًا من أفضل اللاعبين السعوديين خلال السنوات الماضية، ونجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، يوم 31 أكتوبر الماضي، كما يواصل التألق مع الهلال هذا الموسم.
وأصبح سالم الدوسري سادس لاعب سعودي يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد كل من؛ سعيد العويران في 1994، نواف التمياط عام 2000، حمد المنتشري في 2005، ياسر القحطاني عام 2007 وناصر الشمراني في 2014.
ولم ينجح أي لاعب سعودي توج بجائزة أفضل لاعب في القارة، في الفوز بلقب كأس آسيا مع الأخضر سوى سعيد العويران، الذي ساهم في حصد المنتخب للبطولة نسخة عام 1996، للمرة الثالثة في تاريخه.
وساهم التمياط في تأهل الأخضر لنهائي كأس آسيا 2000، وخسرت السعودية ضد اليابان، واُستبعد حمد المنتشري من البطولة نسخة 2007، وكان ياسر القحطاني أحد نجوم المنتخب في 2007، وخسر النهائي أمام العراق.
وتوج ناصر الشمراني بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2014، وتم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لكأس آسيا 2015 بداعي الإصابة.