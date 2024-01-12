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بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بآسيا

سالم الدوسري يسعى للسير على خُطى العويران في 1996

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٣ مساءً
سالم الدوسري يسعى للسير على خُطى العويران في 1996
المواطن - فريق التحرير

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تعول الجماهير السعودية آمالًا كبيرة على النجم سالم الدوسري، في قيادة الأخضر للفوز بلقب كأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

سالم الدوسري الأفضل في آسيا

ويُعد سالم الدوسري واحدًا من أفضل اللاعبين السعوديين خلال السنوات الماضية، ونجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، يوم 31 أكتوبر الماضي، كما يواصل التألق مع الهلال هذا الموسم.

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وأصبح سالم الدوسري سادس لاعب سعودي يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد كل من؛ سعيد العويران في 1994، نواف التمياط عام 2000، حمد المنتشري في 2005، ياسر القحطاني عام 2007 وناصر الشمراني في 2014.

سالم الدوسري
سالم الدوسري يحمل الجائزة – المصدر @Alhilal_FC

العويران الوحيد الذي حصد كأس آسيا

ولم ينجح أي لاعب سعودي توج بجائزة أفضل لاعب في القارة، في الفوز بلقب كأس آسيا مع الأخضر سوى سعيد العويران، الذي ساهم في حصد المنتخب للبطولة نسخة عام 1996، للمرة الثالثة في تاريخه.

سعيد العويران أفضل لاعب في آسيا 1994
العويران أفضل لاعب آسيوي في 1994

وساهم التمياط في تأهل الأخضر لنهائي كأس آسيا 2000، وخسرت السعودية ضد اليابان، واُستبعد حمد المنتشري من البطولة نسخة 2007، وكان ياسر القحطاني أحد نجوم المنتخب في 2007، وخسر النهائي أمام العراق.

وتوج ناصر الشمراني بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2014، وتم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لكأس آسيا 2015 بداعي الإصابة.

ناصر الشمراني
الشمراني يحمل الجائزة

 

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