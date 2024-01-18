سامسونج تسهل البحث عن المنتجات بمساندة الذكاء الاصطناعي الأحوال المدنية: 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد حالة تتوقف فيها مدفوعات برنامج إعانة البحث عن عمل السفير الفرنسي يزور الكنوز الأثرية في واحة العلا ظاهرة فلكية تُشاهد بالعين المجردة في سماء السعودية اليوم حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على موعد صدور الأهلية هبوط الضغط المؤدي للإغماء أخطر بكثير من ارتفاعه المزمن معلومات لا تعرفها عن مدينة سعودية درجة حرارتها 7 تحت الصفر! احذروا انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار النباتات تتحدث مع بعضها!
كشف الخبير التقني عبدالله السبع المهتم بالتطبيقات والتحول الرقمي، عن ميزة تتواجد في هواتف سامسونج الجديدة وأبرزها Galaxy S24.
ونشر السبع فيديو توضيحي على حسابه بمنصة “إكس”، مؤكدًا أن سامسونج سهلت عملية البحث عن أي منتج بمساندة الذكاء الاصطناعي في هواتفها الجديدة GalaxyS24 ،GalaxyAI ،GalaxyS24Ultra.
وأوضح أن هذه الميزة مهمة جدًا، حيث يتم التقاط صورة من الهاتف للمنتج المراد شراؤه عبر زر الـ”home”، وبعد ذلك يتم تحديد المنتج، ليتم حينها الدخول على موقع “جوجل” والذي يرصد كل المنتجات التي تشبه المنتج الذي ترغب به.
وأشار إلى أن هذه الخاصية يمكن تطبيقها على المعالم السياحية التي ترغب في زيارتها ولا تعلم مكانها وأي استخدامات أخرى.
#سامسونج سهلت عملية البحث عن أي منتج بمساندة #الذكاء_الاصطناعي في #GalaxyS24 #GalaxyAI #GalaxyS24Ultra pic.twitter.com/SmD391ZVWx
— عبدالله السبع (@7Alsabe) January 17, 2024