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ميزة جديدة في هاتف GalaxyS24

سامسونج تسهل البحث عن المنتجات بمساندة الذكاء الاصطناعي

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
سامسونج تسهل البحث عن المنتجات بمساندة الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الخبير التقني عبدالله السبع المهتم بالتطبيقات والتحول الرقمي، عن ميزة تتواجد في هواتف سامسونج الجديدة وأبرزها Galaxy S24.

مساندة الذكاء الاصطناعي

ونشر السبع فيديو توضيحي على حسابه بمنصة “إكس”، مؤكدًا أن سامسونج سهلت عملية البحث عن أي منتج بمساندة الذكاء الاصطناعي في هواتفها الجديدة GalaxyS24 ،GalaxyAI ،GalaxyS24Ultra.

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وأوضح أن هذه الميزة مهمة جدًا، حيث يتم التقاط صورة من الهاتف للمنتج المراد شراؤه عبر زر الـ”home”، وبعد ذلك يتم تحديد المنتج، ليتم حينها الدخول على موقع “جوجل” والذي يرصد كل المنتجات التي تشبه المنتج الذي ترغب به.

وأشار إلى أن هذه الخاصية يمكن تطبيقها على المعالم السياحية التي ترغب في زيارتها ولا تعلم مكانها وأي استخدامات أخرى.

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