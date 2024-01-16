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إصلاح أكثر من 70 نقطة ضعف في الهواتف

سامسونج تصدر تحديثًا جديدًا لمعالجة الثغرات الأمنية بالهواتف

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
سامسونج تصدر تحديثًا جديدًا لمعالجة الثغرات الأمنية بالهواتف
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أطلقت شركة سامسونج Samsung، تحديثًا مهمًّا للعديد من هواتف جالاكسي Galaxy، والذي حث جميع المستخدمين على تثبيته، حيث بدأت سامسونج في طرح حزمة أمان شهر يناير 2024 لمجموعة من هواتف Galaxy الذكية، بدءًا من سلسلة Galaxy S23، بالإضافة إلى عائلتي Galaxy S22 وS21 الشهيرتين.

ثغرات أندرويد

تقوم سامسونج كل شهر بإصدار تصحيحات الأمان الخاصة بها لعشرات من ثغرات Android الخاصة بأجهزة Galaxy. وتتضمن التصحيحات تحديثات البرامج الثابتة لأجهزة Galaxy S23 وGalaxy S22 وGalaxy S21.

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ويعمل التحديث على إصلاح أكثر من 70 نقطة ضعف في أجهزة سامسونج، بما في ذلك بعض النقاط الحرجة.

تحديثات الأمان بهواتف سامسونج

تعمل صفحة الويب الخاصة بتحديثات الأمان الخاصة بشركة سامسونج Samsung أيضًا على تصحيح ثغرة أمنية خطيرة يتم تتبعها باسم CVE-2022-40507.

إلى جانب هذه التصحيحات لتلك الثغرات الأمنية، أصدرت سامسونج أيضًا 67 تصحيحًا آخر مخصصًا لاستهداف الثغرات الأمنية ذات الأولوية المتوسطة. ويعالج أحد التصحيحات في تحديث شهر يناير ثغرة أمنية في خدمة الإشعارات.

ثغرة بالبلوتوث

يمكن أن يمنح هذا التصحيح المهاجمين إمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية والحساسة للمستخدمين.

ويعمل التحديث الأخير للقضاء على ثغرة أمنية في تقنية البلوتوث Bluetooth، والتي كان من الممكن أن تسمح للمهاجمين بإقران الأجهزة الضارة بهواتف جالاكسي. ويعمل التحديث أيضًا على تصحيح ثغرة أمنية في Samsung DeX، حيث يمكن للمستخدمين في البيئات متعددة المستخدمين الوصول إلى إشعارات بعضهم البعض.

أهمية تحديثات سامسونج

يبلغ حجم التحديث، الذي تم تعريفه بإصدارات البرامج الثابتة S91xBXXS3BWL3 و S90xBXXS7DWL3 و G99xBXXS9FWL9 لسلسلة S23 و S22 و S21 على التوالي، حوالي 400 ميجابايت ويعالج عددًا كبيرًا من الثغرات الأمنية.

على وجه الخصوص، يعالج ما يقارب 75 ثغرة أمنية، مع تصنيف غالبية على أنها ذات أولوية عالية، مما يعني أنه يمكن استغلالها من قبل المهاجمين.

يتعلق أحد الإصلاحات الحاسمة بثغرة أمنية في “خدمة الإشعارات” على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 11 إلى 14. قد يكون هذا الإصدار قد سمح لمهاجم بالوصول إلى معلوماتك الشخصية.

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