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يتيح للمستخدمين تتبع أجهزة أفراد الأسرة

سامسونج تطرح تطبيقها المستقل Samsung Find

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٣ مساءً
سامسونج تطرح تطبيقها المستقل Samsung Find
المواطن - فريق التحرير

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فصلت سامسونج ميزة العثور على الأجهزة المفقودة SmartThings Find عن تطبيق SmartThings وحولتها إلى تطبيق مستقل جديد.

مزايا تطبيق Samsung Find الجديد

ويحل تطبيق Samsung Find الجديد محل ميزة SmartThings Find الموجودة في تطبيق SmartThings، ويتضمن وظيفة جديدة تتيح للمستخدمين تتبع أجهزة أفراد الأسرة.

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ويتيح لك التطبيق الجديد تتبع أجهزتك من فئة جالاكسي، إلى جانب العثور على أجهزة أفراد العائلة أيضًا. ويحتوي التطبيق الجديد من سامسونج ثلاث علامات تبويب تتضمن الأشخاص والأجهزة والعناصر.

مشاركة الموقع مباشرة

وتتيح لك علامة التبويب الخاصة بالأشخاص مشاركة موقعك المباشر مع أفراد العائلة والأصدقاء والعكس للتوعية في الوقت الحقيقي والأمان الإضافي.

وتساعدك علامات تبويب الخاصة بـالأجهزة في تحديد موقع أجهزتك وأجهزة عائلتك عبر الخريطة.

علامات Galaxy SmartTag

وتتيح لك علامة التبويب الخاصة بالعناصر العثور على علامات Galaxy SmartTag الموجودة في غير مكانها والمرفقة بعناصر، مثل المفاتيح أو المحافظ أو الأمتعة، مما يؤدي إلى التخلص من عمليات البحث.

ونسخ تطبيق Samsung Find كل ما هو موجود ضمن ميزة SmartThings Find، مع أن التطبيق يفتقد ميزة “Notify When Left Behind”، التي يمكن تمكينها حاليًا عبر ميزة SmartThings Find.

واجهة المستخدم الحديثة One UI 6.1

وتنبه هذه الميزة التي كانت متوفرة سابقًا المستخدمين عندما يتركون عنصرًا مرفقًا بعلامة Galaxy SmartTag، مثل المفاتيح أو سماعات الرأس.

وتشير المعلومات إلى أن سامسونج تعتزم إضافة هذه الميزة في التحديث المستقبلي لتطبيق Samsung Find. ويأتي التطبيق مثبت سابقًا مع أجهزة الشركة الجديدة العاملة بواجهة المستخدم الحديثة One UI 6.1.

كيفية تنزيل Samsung Find

ويمكن تنزيل Samsung Find من متجر Galaxy Store للأجهزة التي لم تحصل بعد على واجهة المستخدم One UI 6.1.

وجلبت واجهة المستخدم One UI 6.1 العديد من التغييرات، وأهمها مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وتتوفر واجهة المستخدم الجديدة حاليًا لأجهزة سلسلة Galaxy S24، وقد قدمت سامسونج مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المثيرة للاهتمام، مثل البحث والترجمة المباشرة والمزيد، كما عززت الشركة المزايا الموجودة سابقًا.

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