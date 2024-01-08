سامسونج تعزز منصتها لبث الألعاب عبر تلفازها الذكي

أعلنت سامسونج تفاصيل برنامج Designed for Samsung Gaming Hub الذي من المفترض أن تعرضه خلال فعاليات معرض CES 2024، فيما تتطلع الشركة إلى تعزيز النظام البيئي لمنصتها لبث الألعاب عبر أجهزة تلفازها الذكية من خلال هذا البرنامج.

برنامج سامسونج لتعزيز الألعاب الإلكترونية

ويمنح البرنامج مصنعي الملحقات الخارجيين تصنيفًا رسميًّا بأن أجهزتهم تعمل مع منصة سامسونج لبث الألعاب.

ويهدف البرنامج إلى العمل مع شركات ملحقات الألعاب الرائدة لجلب الجيل القادم من المنتجات الشريكة الفضلى في فئتها إلى منصة بث الألعاب من سامسونج.

ملحقات الألعاب ببرنامج سامسونج

وأعلنت سامسونج شراكتها مع مزود ملحقات الألعاب PDP، الذي يوفر وحدة التحكم الأولى المتوافقة مع برنامج Designed for Samsung Gaming Hub.

وتتضمن وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة من PDP المسماة Replay Midnight Blue بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن تعمل لمدة قدرها 40 ساعة من وقت اللعب لكل شحنة، واتصال بلوتوث لاسلكي بزمن وصول منخفض مع مدى قدره 360 بوصة، وزر الصفحة الرئيسية الذي يشغل المنصة فورًا، وزر التحكم في مستوى صوت التلفاز السهل الاستخدام.

تعزيز تجربة بث الألعاب

وتتوفر وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة Replay Midnight Blue للطلب الأولي عبر موقع PDP الإلكتروني وأمازون وبيست باي.

وقالت الشركة: “تدرك سامسونج الدور الذي لا غنى عنه للملحقات في الارتقاء بتجارب الألعاب. بناءً على مستوى التوافق المرتفع لدينا، فإن برنامج Designed for Samsung Gaming Hub يشهد تعاوننا مع شركاء موثوقين لصياغة الملحقات التي تعزز التجربة المتميزة لمنصتنا لبث الألعاب Samsung Gaming Hub”.

خيارات اللعب عبر أجهزة سامسونج

ويرى اللاعبون بدءًا من هذا العام شارة Designed for Samsung Gaming Hub، التي تشير إلى أن المنتج متوافق مع أجهزة سامسونج فيما يتعلق بالجودة والأداء والسلامة والأمان.

وتضمن الملحقات التي تعرض هذه الشارة تجربة البث الفضلى الممكنة للألعاب عبر Samsung Gaming Hub، وذلك بغض النظر عن أجهزة سامسونج المدعومة التي يختارها اللاعبون.

قائمة ألعاب سامسونج

وتواصل سامسونج منح اللاعبين المزيد من الخيارات في طريقة لعبهم، بدءًا من الأجهزة التي يستخدمونها لبث ألعابهم وحتى توسيع النظام البيئي لمنصة بث الألعاب Samsung Gaming Hub وتقديم المنتجات والتجارب المبتكرة التي يحبها اللاعبون.

وتمتلك منصة سامسونج لبث الألعاب قائمة واسعة من خدمات بث الألعاب، مثل Xbox Game Pass و GeForce Now و Amazon Luna و Boosteroid و Blacknut و Utomik و Antstream Arcade، بالإضافة إلى إمكانية بث المحتوى من سبوتيفاي وتويتش ويوتيوب.