Icon

سامسونج تعزز منصتها لبث الألعاب عبر تلفازها الذكي Icon يوفنتوس يقلب الطاولة على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي Icon إطلاق مشروع قرية الحضارة الإسلامية بـ 8 مناطق جغرافية  Icon سامسونج تقدم نصائح لمستخدميها لتحسين عمر بطارية Galaxy Icon طريقة معرفة حالة الطلب للمتقدمين في ريف للحصول على الدعم Icon وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC Icon ثنائية تُهدي الفوز لـ مصر ضد تنزانيا وديًّا قبل كأس أمم إفريقيا Icon الداخلية أفضل منتج إعلامي وتكريم خاص لـ ابن هذال في جوائز التميز الإعلامي Icon سبب يدفع كيليان مبابي لرفض الانتقال لـ ريال مدريد Icon محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
حيل ذكية لإطالة وتعزيز عمرها

سامسونج تقدم نصائح لمستخدميها لتحسين عمر بطارية Galaxy

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٢ مساءً
سامسونج تقدم نصائح لمستخدميها لتحسين عمر بطارية Galaxy
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

كشفت شركة سامسونج عن طرق كثيرة يمكن أن يستخدمها أصحاب هواتف Galaxy لتعزيز عمر البطارية، إذا كانت بطارية الهاتف تنفد باستمرار من الشحن، من الممكن إجراء بعض التغييرات لمعرفة ما إذا كان يمكن إطالة عمر البطارية.

بطارية هاتف سامسونج

وأوضحت سامسونج أن عمر البطارية يعتمد إلى حد كبير على كيفية استخدام البطارية وتختلف الأجهزة المختلفة في عمر البطارية. وقالت: إن هناك بعض الحيل الذكية للحصول على أفضل استفادة من البطارية في الاستخدام اليومي.

قد يهمّك أيضاً
الأخضر يودع 3 لاعبين بعد إعلان القائمة النهائية لـ كأس أمم آسيا 2023

الأخضر يودع 3 لاعبين بعد إعلان القائمة النهائية لـ كأس أمم آسيا...

نيوكاسل يونايتد يصعد للدور الرابع في كأس إنجلترا

نيوكاسل يونايتد يصعد للدور الرابع في كأس إنجلترا

وجاءت أهم النصائح لحماية بطارية هاتف سامسونج وإطالة عمرها كالتالي:

  1. تقليل مستوى السطوع يمكن أن يُحدث تغييرًا كبيرًا في عمر البطارية، ما عليك سوى التمرير من أعلى الشاشة ثم سحب شريط التمرير إلى اليسار.
  2. تأكد من تعطيل أو حتى إلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تستخدمها؛ لأنها تستهلك العديد من طاقة البطارية.
  3. إذا كان لديك هاتف Samsung Galaxy مزود بشاشة Always On Display، فقم بإيقاف تشغيله. ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات، ثم قفل الشاشة والأمان، ثم قفل الشاشة والعرض دائمًا، ثم اضغط على زر التبديل إلى وضع إيقاف التشغيل.
  4. قم بإيقاف تشغيل الاتصال إذا لم تكن بحاجة إليه.
  5. استخدم لوحة الإشعارات لإيقاف تشغيل الإعدادات مثل Wi-Fi وBluetooth وGPS إذا لم تكن بحاجة إليها وكان عمر البطارية قصيرًا جدًّا.
  6. لا تنس الاستفادة من وضع توفير الطاقة.
  7. تأكد من تحديث هاتفك بانتظام، الحصول على آخر التحديثات للهواتف يمكن أن يحافظ على تشغيل هاتفك في أفضل حالة؛ لأنها تعمل على إصلاح الأخطاء التي قد تسبب استنزافًا غير ضروري للبطارية.
  8. كن حذرًا جدًّا في المكان الذي تخزن فيه هاتفك. على وجه التحديد، تأكد من عدم تعرضه لمصادر الحرارة بانتظام. وهو ما يعني عدم وضعها بجوار أجهزة التدفئة أو السخانات الكهربائية، أو بالقرب من الفرن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم