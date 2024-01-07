سامسونج تقدم نصائح لمستخدميها لتحسين عمر بطارية Galaxy

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كشفت شركة سامسونج عن طرق كثيرة يمكن أن يستخدمها أصحاب هواتف Galaxy لتعزيز عمر البطارية، إذا كانت بطارية الهاتف تنفد باستمرار من الشحن، من الممكن إجراء بعض التغييرات لمعرفة ما إذا كان يمكن إطالة عمر البطارية.
وأوضحت سامسونج أن عمر البطارية يعتمد إلى حد كبير على كيفية استخدام البطارية وتختلف الأجهزة المختلفة في عمر البطارية. وقالت: إن هناك بعض الحيل الذكية للحصول على أفضل استفادة من البطارية في الاستخدام اليومي.
وجاءت أهم النصائح لحماية بطارية هاتف سامسونج وإطالة عمرها كالتالي: