سامسونج تكشف رسميًّا عن هاتفي جالاكسي S24 و S24 بلس

كشفت شركة سامسونج رسميًّا عن هاتفيها الجديدين الرائدين جالاكسي S24 وS24 بلس، اللذين يأتيان بتصميم مشابه لإصدارات العام الماضي، لكن مع مواصفات محسنة والكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي.

سعر هاتف جالاكسي S24

وتطرح سامسونج هاتف جالاكسي S24 الأساسي بسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر إصدار بلس من 1000 دولارٍ أمريكي. أما إصدار “ألترا” الأغلى، فيبدأ سعره من 1300 دولارٍ أمريكي. وتتوفر الهواتف في الأسواق بدايةً من نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وعلى مستوى نظام التشغيل، تعمل الهواتف الجديدة بواجهة One UI 6.1 المبنية على نظام أندرويد 14، وقد وعدت سامسونج بإطلاق تحديثات النظام لهواتف جالاكسي S24 الجديدة لمدة سبع سنوات، مثلما فعلت جوجل مع هواتف بكسل 8 الجديدة، وكعادة أبل في توفير التحديثات لهواتف آيفون.

مزايا هواتف سامسونج الجديدة

وتقدم سامسونج العديد من المزايا في هواتفها الجديدة استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي، ومنها ميزة تحرير الصور وترجمة المكالمات وتعديل أسلوب الكتابة وتلخيص الملاحظات الصوتية والبحث بسهولة في جوجل عبر تحديد العناصر المراد البحث عنها في الصور وغيرها، علمًا بأن بعض تلك المزايا تعمل في الهواتف نفسها، وبعضها يحتاج إلى الاتصال بخوادم سامسونج.

ويأتي الهاتفان بشاشة من نوع LTPO أمولد بمعدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و120 هرتز وفقًا للمحتوى المعروض في الشاشة، ويحمل الإصدار الأساسي من سلسلة جالاكسي S24 شاشة قياسها 6.2 إنشات بدقة قدرها +FHD، في حين يحمل إصدار بلس شاشة قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +QHD، وتصل درجة السطوع القصوى في الشاشات إلى 2600 شمعة.

أهم مميزات الهاتفين

ويعمل الهاتفان بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 في الولايات المتحدة وكندا، أما في بقية الأسواق العالمية، فسيتوفر الهاتفان بمعالج Exynos 2400 الجديد الخاص بسامسونج.

ويحتوي هاتف جالاكسي S24 على ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجا بايت مع سعات تخزين قدرها 128 و256 و512 جيجا بايت، في حين يضم إصدار بلس ذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجا بايت مع سعات تخزين مساحتها 256 و512 جيجا بايت.

هاتفا جالاكسي S24 و S2

ويحمل هاتفا جالاكسي S24 وS24 بلس بطارية بسعة قدرها 4000 و4900 ميلي أمبير بسرعة شحن قصوى تبلغ 25 و40 واط على الترتيب، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واط. ويدعم الهاتفان الشحن اللاسلكي حتى 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة قدرها 5 واطات.

ويحمل الهاتفان كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجا بكسل تدعم التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجا بكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 10 ميجا بكسل للتكبير البصري حتى 3 مرات. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 12 ميجا بكسل.

تصميم زجاجي

ويتمتع الهاتفان بتصميم زجاجي مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ودعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68، ويتوفر الهاتفان بالعديد من الألوان، ومنها الأسود والرمادي والبنفسجي والأصفر والأخضر والبرتقالي والأزرق.