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سيشمل ثلاثة إصدارات مختلفة

سامسونج تكشف موعد إطلاق هواتف جالاكسي S24

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
سامسونج تكشف موعد إطلاق هواتف جالاكسي S24
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة سامسونج رسميًّا عن موعد إعلان سلسلة هواتفها الراقية “جالاكسي S24” عبر أحد الحسابات الرسمية التابعة لها في منصة إكس.

موعد إطلاق جالاكسي S24

وأشار حساب سامسونج إلى أن مؤتمر Galaxy Unpacked القادم سيكون في اليوم الثامن عشر من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

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وأرفقت الشركة مقطع فيديو قصير أشارت من خلاله إلى أن هواتف جالاكسي القادمة ستحمل مزايا معتمدة على الذكاء الاصطناعي، كما ستعمل سامسونج على بث المؤتمر الصحفي الرسمي عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

مزايا جالاكسي S24

ويتفق الإعلان التشويقي مع التقارير والتسريبات السابقة التي أشارت إلى عزم الشركة الكورية التركيز على مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف جالاكسي S24 على نحو واسع اعتمادًا على المعالجات الجديدة فيها، كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3 وإكسينوس 2400، ونموذج الذكاء الاصطناعي “غاوس” الذي تطوّره داخليًّا.

وستشمل المزايا الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مختلف جوانب الهواتف القادمة، مثل التصوير والمكالمات والكتابة وتوليد الصور وإنجاز المهام التقليدية الأساسية على نحو أسرع وأكثر كفاءة.

ثلاثة إصدارات من جالاكسي S24

ستوفر سامسونج ثلاثة إصدارات مختلفة من هواتف جالاكسي S24 القادمة، إصدار أساسي وإصدار بلس بالإضافة إلى إصدار ألترا الأرقى والأغلى ثمنًا، وستأتي الإصدارات الثلاثة بأحجام مختلفة وقياسات متباينة للشاشة وسعات متفاوتة للبطارية، كما ستكون هناك اختلافات على مستوى نظام التصوير، وستخص سامسونج إصدار ألترا ببعض المزايا الحصرية، وستطرح الشركة الإصدارات الثلاثة بأسعار متفاوتة لاستهداف شريحة واسعة من العملاء.

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