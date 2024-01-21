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عند الحجز الأولي للإصدارات المختلفة

سامسونج تمنح هدايا مجانية عند شراء هواتف جالاكسي S24

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
سامسونج تمنح هدايا مجانية عند شراء هواتف جالاكسي S24
المواطن - فريق التحرير

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تسعى شركة سامسونج لمنح بعض الهدايا المجانية عند الحجز الأولي لهواتف جالاكسي S24 الجديدة بإصداراتها المختلفة، وبعد بدء استخدامها.

شراء هواتف جالاكسي S24

ويحصل العملاء الراغبون في شراء هواتف جالاكسي S24 على ضعف السعة التخزينية بالسعر نفسه الذي تُباع به السعة الأساسية، مع ضمان “سامسونج كير بلس” المميز مجانًا لمدة عام كامل، بالإضافة إلى بعض الملحقات المجانية مثل غطاء الحماية، وخصومات إضافية عند شراء الملحقات الأخرى أو شراء أكثر من هاتف من سلسلة جالاكسي S24 من متجر سامسونج.

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ووفقًا لسامسونج، فإن عروض الحجز الأولي ستكون متاحة حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

هدايا أخرى من سامسونج

وعند بدء التشغيل، يمكن لمالكي هواتف جالاكسي S24 الجديدة الحصول على هدايا أخرى، ومنها اشتراك مجاني لمدة 4 أشهر في “يوتيوب بريميوم”، بقيمة إجمالية تبلغ 55 دولارًا أمريكيًّا، بشرط ألا يكون العميل مشتركًا بالفعل في الخدمة، وسيكون ذلك العرض متاحًا حتى مطلع إبريل/ نيسان المقبل.

وتتيح سامسونج أيضًا اشتراكًا مجانيًّا في خدمة ون درايف للتخزين السحابي بسعة قدرها 10 جيجا بايت لمدة تصل إلى 6 أشهر.

سعر هاتف جالاكسي S24

وتوفر سامسونج، لهواة التصميم وتحرير الصور، أيضًا اشتراكًا مجانيًّا لمدة شهرين في تطبيقي أدوبي Lightroom وExpress، علمًا بأن ذلك العرض متاح حتى العاشر من فبراير/ شباط المقبل.

وتطرح سامسونج هاتف جالاكسي S24 الأساسي بسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر إصدار بلس من 1000 دولارٍ أمريكي. أما إصدار “ألترا” الأغلى، فيبدأ سعره من 1300 دولارٍ أمريكي.

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