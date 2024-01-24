سامسونج تنافس أبل لقياس نسبة الجلوكوز

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تستكشف سامسونج تطوير وسائل مراقبة الجلوكوز غير الجراحية والفحص المستمر لضغط الدم، وتضع نصب عينيها أهدافًا طموحة للرعاية الصحية في سباق مع أبل وعمالقة التكنولوجيا الآخرين.
وتعمل الشركتان على تعزيز جهودهما في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء، مع التركيز على تطوير طرق غير جراحية لمراقبة المقاييس الصحية الحيوية، مثل مستويات الجلوكوز في الدم وضغط الدم.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الموجة الجديدة من المنافسة إلى تحقيق تقدم كبير في أجهزة مراقبة الصحة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتستكشف أبل أيضًا تقنيات غير جراحية لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم منذ سنوات. وتهدف هذه الطرق إلى التخلص من الحاجة إلى ثقب الجلد واستخراج الدم، مما يجعل العملية سهلة للمرضى.
وأصدرت هواوي في العام الماضي الساعة الذكية Huawei Watch 4 التي تتميز بالقدرة على مراقبة الجلوكوز بطريقة غير جراحية.