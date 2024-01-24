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تعزيزًا لمجال التكنولوجيا القابلة للارتداء

سامسونج تنافس أبل لقياس نسبة الجلوكوز

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
سامسونج تنافس أبل لقياس نسبة الجلوكوز
المواطن - فريق التحرير

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تستكشف سامسونج تطوير وسائل مراقبة الجلوكوز غير الجراحية والفحص المستمر لضغط الدم، وتضع نصب عينيها أهدافًا طموحة للرعاية الصحية في سباق مع أبل وعمالقة التكنولوجيا الآخرين.

قياس مستويات الجلوكوز

وتعمل الشركتان على تعزيز جهودهما في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء، مع التركيز على تطوير طرق غير جراحية لمراقبة المقاييس الصحية الحيوية، مثل مستويات الجلوكوز في الدم وضغط الدم.

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ومن المتوقع أن تؤدي هذه الموجة الجديدة من المنافسة إلى تحقيق تقدم كبير في أجهزة مراقبة الصحة خلال السنوات الخمس المقبلة.

تقنيات غير جراحية لقياس الجلوكوز

وتستكشف أبل أيضًا تقنيات غير جراحية لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم منذ سنوات. وتهدف هذه الطرق إلى التخلص من الحاجة إلى ثقب الجلد واستخراج الدم، مما يجعل العملية سهلة للمرضى.

وأصدرت هواوي في العام الماضي الساعة الذكية Huawei Watch 4 التي تتميز بالقدرة على مراقبة الجلوكوز بطريقة غير جراحية.

أهمية الوظيفة لمرضى السكري

وتقيم هذه الوظيفة خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق قياس 10 مقاييس صحية، مع أنها لا تقرأ مستويات الجلوكوز في الدم مباشرة، وهناك شكوك بخصوص دقة ابتكار هواوي في هذا المجال وفعاليته.

وسلط هون باك، رئيس قسم الصحة الرقمية بشركة سامسونج، الضوء في مقابلة مع بلومبرغ على أهمية مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم بطريقة غير جراحية لمرضى السكري.

مزايا ساعة Galaxy Watch

وأكد أن الأجهزة القابلة للارتداء القادرة على قياس ضغط الدم ونسبة الجلوكوز في الدم باستمرار قد تحدث ثورة في الإدارة الصحية.

وأشار باك إلى أن هذه التقنيات قد تكون متاحة بطريقة ما في السنوات الخمس المقبلة، مع أنه لم يحدد جدولًا زمنيًّا. وتشتمل ساعة Galaxy Watch من سامسونج على مزايا قياس ضغط الدم، مع أنها تتطلب معايرة متكررة ولا توفر مراقبة مستمرة.

خاتم ذكي

كما عرضت سامسونج جهازها القادم المسمى Galaxy Ring، وهو خاتم ذكي يمكن ارتداؤه يركز على تتبع النشاط وجودة النوم، مع إمكانية إدماج المزيد من مزايا المراقبة الصحية بمرور الوقت.

وصممت الشركة هذا الخاتم الذكي لتوفير الراحة، مما يسمح بارتدائه المستمر لتتبع البيانات الصحية بدقة. ويتفوق الخاتم الذكي على الساعة الذكية في قابليته للارتداء المستمر، إذ غالبًا ما تحتاج الساعات الذكية إلى إزالتها للشحن، مما يعطل المراقبة الصحية المستمرة.

سماعات ذكية لقياس درجة الحرارة

وتخطط سامسونج لتعزيز سماعات الأذن الذكية لقياس درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب. وأوضح باك أن الأذن تعد الموقع المثالي لمثل هذه القياسات نظرًا إلى قربها من القلب.

وقد توفر هذه القراءات من سماعات الأذن رؤية شاملة لصحة المستخدم عند إدماجها مع بيانات الساعات الذكية.

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