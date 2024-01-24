سامسونج تنافس أبل لقياس نسبة الجلوكوز

أهمية الوظيفة لمرضى السكري

وتقيم هذه الوظيفة خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق قياس 10 مقاييس صحية، مع أنها لا تقرأ مستويات الجلوكوز في الدم مباشرة، وهناك شكوك بخصوص دقة ابتكار هواوي في هذا المجال وفعاليته.

وسلط هون باك، رئيس قسم الصحة الرقمية بشركة سامسونج، الضوء في مقابلة مع بلومبرغ على أهمية مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم بطريقة غير جراحية لمرضى السكري.

مزايا ساعة Galaxy Watch

وأكد أن الأجهزة القابلة للارتداء القادرة على قياس ضغط الدم ونسبة الجلوكوز في الدم باستمرار قد تحدث ثورة في الإدارة الصحية.

وأشار باك إلى أن هذه التقنيات قد تكون متاحة بطريقة ما في السنوات الخمس المقبلة، مع أنه لم يحدد جدولًا زمنيًّا. وتشتمل ساعة Galaxy Watch من سامسونج على مزايا قياس ضغط الدم، مع أنها تتطلب معايرة متكررة ولا توفر مراقبة مستمرة.

خاتم ذكي

كما عرضت سامسونج جهازها القادم المسمى Galaxy Ring، وهو خاتم ذكي يمكن ارتداؤه يركز على تتبع النشاط وجودة النوم، مع إمكانية إدماج المزيد من مزايا المراقبة الصحية بمرور الوقت.

وصممت الشركة هذا الخاتم الذكي لتوفير الراحة، مما يسمح بارتدائه المستمر لتتبع البيانات الصحية بدقة. ويتفوق الخاتم الذكي على الساعة الذكية في قابليته للارتداء المستمر، إذ غالبًا ما تحتاج الساعات الذكية إلى إزالتها للشحن، مما يعطل المراقبة الصحية المستمرة.

سماعات ذكية لقياس درجة الحرارة

وتخطط سامسونج لتعزيز سماعات الأذن الذكية لقياس درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب. وأوضح باك أن الأذن تعد الموقع المثالي لمثل هذه القياسات نظرًا إلى قربها من القلب.

وقد توفر هذه القراءات من سماعات الأذن رؤية شاملة لصحة المستخدم عند إدماجها مع بيانات الساعات الذكية.