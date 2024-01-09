سايك موتورز تحتل المرتبة الأولى في مبيعات السيارات الصينية

احتفظت شركة سايك موتورز بموقعها على رأس قائمة الشركات التي تبيع السيارات الصينية في عام 2023 لتكمل بذلك سلسلة من الصدارة امتدت على مدار 18 عامًا.

أكثر السيارات الصينية مبيعًا

وخلال عام 2023 باعت سايك موتورز 5.02 مليون سيارة، داخل الأسواق الصينية وحدها وكانت السيارات التي تعمل بالطاقة أو السيارات الهجينة في مقدمة السيارات الأكثر طلبًا من قبل المستهلكين في الصين.

وفي المرتبة الثانية جاءت شركة BYD التي باعت أكثر من 3,024,417 وحدة في 2023 بمعدل نمو سنوي قدره 61.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وجاءت شركة شانجان في المركز الثالث في مبيعات شركات السيارات الصينية بإجمالي مبيعات متوقع يصل إلى 2.55 مليون سيارة، فيما جاءت مجموعة شيري القابضة في المركز الرابع وشركة جيلي في المركز الخامس.

منافسة قوية

وتنافس السيارات الصينية في أسواق أوروبا وأمريكا كما تجذب شريحة لا بأس بها من المستهلكين في المنطقة العربية نظرًا لرخص سعرها مقارنة مع المزايا والإمكانات التي تحتوي عليها تلك السيارات.

وعلى الرغم من الارتفاع المتزايد في أسعار السيارات على مستوى العالم لا تزال السيارات الصينية تحتفظ بسعرها المعقول خاصة مع تنوعها لتشمل العديد من فئات السيارات الصغيرة ذات السعة اللترية المنخفضة وبالتالي تكون تكلفة التشغيل عند حدودها الدنيا.