تأجيل محاكمة المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي سايك موتورز تحتل المرتبة الأولى في مبيعات السيارات الصينية فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان حتى الـ9 مساء حظر أكل لحوم الكلاب في كوريا 2027 الرياض تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم الإصدار الأول للسندات الحكومية الدولي يستقبل 30 مليار دولار عقوبات على صاحب العمل حال تمكينه عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم عمالقة الشركات التكنولوجية حول العالم يعتمدون السعودية مقرًّا إقليميًّا
احتفظت شركة سايك موتورز بموقعها على رأس قائمة الشركات التي تبيع السيارات الصينية في عام 2023 لتكمل بذلك سلسلة من الصدارة امتدت على مدار 18 عامًا.
وخلال عام 2023 باعت سايك موتورز 5.02 مليون سيارة، داخل الأسواق الصينية وحدها وكانت السيارات التي تعمل بالطاقة أو السيارات الهجينة في مقدمة السيارات الأكثر طلبًا من قبل المستهلكين في الصين.
وفي المرتبة الثانية جاءت شركة BYD التي باعت أكثر من 3,024,417 وحدة في 2023 بمعدل نمو سنوي قدره 61.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
وجاءت شركة شانجان في المركز الثالث في مبيعات شركات السيارات الصينية بإجمالي مبيعات متوقع يصل إلى 2.55 مليون سيارة، فيما جاءت مجموعة شيري القابضة في المركز الرابع وشركة جيلي في المركز الخامس.
وتنافس السيارات الصينية في أسواق أوروبا وأمريكا كما تجذب شريحة لا بأس بها من المستهلكين في المنطقة العربية نظرًا لرخص سعرها مقارنة مع المزايا والإمكانات التي تحتوي عليها تلك السيارات.
وعلى الرغم من الارتفاع المتزايد في أسعار السيارات على مستوى العالم لا تزال السيارات الصينية تحتفظ بسعرها المعقول خاصة مع تنوعها لتشمل العديد من فئات السيارات الصغيرة ذات السعة اللترية المنخفضة وبالتالي تكون تكلفة التشغيل عند حدودها الدنيا.