سببان وراء رغبة جوردان هندرسون في مغادرة الاتفاق

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون يرغب وبقوة في الرحيل عن نادي الاتفاق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

جوردان هندرسون

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية إن هندرسون يريد مغادرة الاتفاق لسببين وهما ” عدم تأقلمه على أجواء مدينة الدمام” بجانب ” تراجع نتائج نادي الاتفاق والحضور الجماهيري الضعيف” حيث لم ينجح فارس الدهناء في تحقيق أي فوز خلال آخر 8 مباريات، بجانب حضور ما يقرب من 7000 مشجع في ملعب سعته تصل إلى 35 ألفًا على حد وصف الصحيفة البريطانية.

قيمة الشرط الجزائي

وفي حال رغب هندرسون في مغادرة الاتفاق، قبل نهاية عقده سيكون عليه دفع شرط جزائي قيمته 7 ملايين جنيه إسترليني للعودة مجددًا للدوري الإنجليزي.

وكان هندرسون رحل عن صفوف ليفربول الإنجليزي في صيف 2023 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.