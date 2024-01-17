سببان وراء رفض برشلونة ضم جوردان هندرسون

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة الإسباني رفض فكرة التعاقد مع اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وبات هندرسون قريبًا من فسخ العقد مع نادي الاتفاق والمغادرة في يناير الجاري.
وكشفت صحيفة Sport الإسبانية أن برشلونة رفض ضم اللاعب الإنجليزي كونه لا يملك المواصفات التي يبحث عنها المدرب الإسباني تشافي بجانب أن نجم الاتفاق طلب عقدًا لمدة أكبر من 6 أشهر وهو ما رفضته إدارة برشلونة.
وكانت صحيفة The Athletic البريطانية قالت إن نجم ليفربول الإنجليزي السابق توصل مع إدارة الاتفاق للرحيل وفسخ العقد حيث بات قريبًا من الانضمام لنادي أياكس أمستردام الهولندي.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن النجم الإنجليزي ومسؤولي الاتفاق، يقومون حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على إنهاء التعاقد بعد 6 أشهر فقط من الانضمام إلى الفريق، قادمًا من صفوف ليفربول.