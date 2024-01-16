سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع كريم بنزيما

رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفضًا قاطعًا التفكير في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

راتب كريم بنزيما

وقالت صحيفة The Mirror الإنجليزية: إن مانشستر يونايتد رفض ضم بنزيما؛ وذلك بسبب تقدمه في السن بجانب حصوله على راتب سنوي يُقدر بـ 85 مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق، هاجمت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك بسبب غيابه عن تدريبات مساء الجمعة الماضية في النادي.

وكان المهاجم الفرنسي حصل على إجازة من المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو وذهب إلى مدينة مدريد الإسبانية لكنه لم يعد حتى الآن إلى جدة، مما أثار غضب جماهير العميد بسبب عدم التزام اللاعب الفرنسي بكلمته والعودة لمقر تدريبات الفريق.

ووصفت فئات عريضة من جماهير العميد، اللاعب الفرنسي بأنه مستهتر.