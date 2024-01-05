سبب اختلاف موقف الطائي تجاه تأجيل مباراتي الاتحاد والنصر 5 أحداث رياضية عالمية بالسعودية في يناير السعودية تقترض 86 مليار ريال في 2024.. رحلة الديون السعودية خلال 10 سنوات منصة أتم.. انتهى عصر لصوص الملكية الفكرية في السعودية تركي آل الشيخ: الأغاني لا تتجاوز 10% من فعاليات موسم الرياض.. و3 مناطق مجانية خالد عبدالرحمن يرفع حماس الجماهير: عمل مشترك مع عائض القرني قريبًا رياض محرز يتألق مع الأهلي برقمين مميزين صراخ بوجه رئيس الأركان يدفع نتنياهو لفض اجتماع حكومة الحرب رونالدو يقود التشكيل المثالي لدوري روشن في 2023 الأهداف القاتلة تمنح برشلونة 19 نقطة
أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا، بسبب ردة الفعل العنيفة من الطائي، بعد تأجيل مباراة الفريق ضد الاتحاد، في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، لعدم تمكن طائرة العميد من الهبوط في حائل، لسوء الأحوال الجوية.
وأبدى المتحدث الرسمي لنادي الطائي، ياسر الكنعان، استياءه الشديد من تأجيل المباراة، وطالب بالتحقيق في الواقعة، وأكد عدم تواصل أحد مع ناديه قبل اتخاذ هذا القرار، ولم يحدث تنسيق بشأن الموعد الجديد.
ومن جانبه، علق رئيس نادي الطائي، تركي الضبعان، قائلًا “المشكلة هي التوتر الذي حدث، ليلة المباراة، لم يأتِ إلينا خبر رسمي من صناع القرار بتأجيل مواجهة الفريق ضد الاتحاد“.
وتابع: “وأصدر النادي بيان رسميًا بأنه لم يريد تأجيل المباراة، ولم يكن به إساءة، ولكن مباراة النصر تحدثنا عليها من قبل، فمسؤولو النادي تحدثوا معنا، وتحدثنا مع رئيس الرابطة، والأمور مرت بسلاسة، وسلامة الناس أهم شيء”.
وأضاف: “لا ألوم الاتحاديين بعد سماع حديث المتحدث الرسمي، لكن هم مشحونون من قبلها، ونحن لن نسيء لهم، وكل حديثي ليس به أي إساءة أو إسقاط، لكن هم أساءوا لي إساءة شخصية من بعض الإعلاميين الذي أكن لهم كل الاحترام”.
وواصل تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “المتحدث الرسمي لنادي الطائي حديثه رد فعل لما حدث وتحليل منه، وأنا لا أقر حديثه والأسباب التي استند لها”.