سبب اختلاف موقف الطائي تجاه تأجيل مباراتي الاتحاد والنصر

أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا، بسبب ردة الفعل العنيفة من الطائي، بعد تأجيل مباراة الفريق ضد الاتحاد، في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، لعدم تمكن طائرة العميد من الهبوط في حائل، لسوء الأحوال الجوية.

تصريحات غاضبة من الكنعان

وأبدى المتحدث الرسمي لنادي الطائي، ياسر الكنعان، استياءه الشديد من تأجيل المباراة، وطالب بالتحقيق في الواقعة، وأكد عدم تواصل أحد مع ناديه قبل اتخاذ هذا القرار، ولم يحدث تنسيق بشأن الموعد الجديد.

رئيس الطائي يوضح تفاصيل الأزمة

ومن جانبه، علق رئيس نادي الطائي، تركي الضبعان، قائلًا “المشكلة هي التوتر الذي حدث، ليلة المباراة، لم يأتِ إلينا خبر رسمي من صناع القرار بتأجيل مواجهة الفريق ضد الاتحاد“.

وتابع: “وأصدر النادي بيان رسميًا بأنه لم يريد تأجيل المباراة، ولم يكن به إساءة، ولكن مباراة النصر تحدثنا عليها من قبل، فمسؤولو النادي تحدثوا معنا، وتحدثنا مع رئيس الرابطة، والأمور مرت بسلاسة، وسلامة الناس أهم شيء”.

وأضاف: “لا ألوم الاتحاديين بعد سماع حديث المتحدث الرسمي، لكن هم مشحونون من قبلها، ونحن لن نسيء لهم، وكل حديثي ليس به أي إساءة أو إسقاط، لكن هم أساءوا لي إساءة شخصية من بعض الإعلاميين الذي أكن لهم كل الاحترام”.

وواصل تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “المتحدث الرسمي لنادي الطائي حديثه رد فعل لما حدث وتحليل منه، وأنا لا أقر حديثه والأسباب التي استند لها”.