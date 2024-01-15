Icon

سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني Icon مزايا المبادرة التحفيزية للمتعاقدين مع شركات الحراسة Icon أكثر من 200 ناقلة نفط تضررت من أزمة البحر الأحمر Icon صخرة الوجه⁩ بالعلا منحوتة شبيهة بالإنسان وسط الرمال Icon منتخب العراق يُمطر شباك إندونيسيا بثلاثية Icon نيابة عن الملك وولي العهد.. تركي بن محمد يحضر حفل الاستقبال لزواج نجل سلطان بروناي Icon إغلاق منشأة في الهفوف بسبب مخالفات جسيمة في تخزين المواد الغذائية Icon 4 مجالات حرجة وضرورية لاستقرار العالم ضمن أولويات منتدى دافوس Icon وليد الفراج: مانشيني كشف الحقيقة المؤلمة Icon ثلاثية تحسم الفوز لـ السنغال ضد غامبيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
موسم سهيل تسود فيه الرياح الجنوبية

سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٨ مساءً
سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح خبير الطقس والمناخ، خالد الزعاق، سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني.

وقال خلال مقطع فيديو ضمن نشرة الرابعة على قناة العربية: “إن السنة مكونة من عدد من الأيام، وكل مجموعة من الأيام لها سمات مناخية متقاربة، وهذه السمات تسمى بالموسم”.

قد يهمّك أيضاً
سلاسل الفنادق العالمية تختار السعودية كوجهة سياحية جذابة وعالية الجودة

سلاسل الفنادق العالمية تختار السعودية كوجهة سياحية جذابة وعالية الجودة

مع انتهاء المربعانية.. أول أيام الشبط غدًا

مع انتهاء المربعانية.. أول أيام الشبط غدًا

موسم سهيل

وتابع: “موسم سهيل تسود فيه الرياح الجنوبية الرطبة، وموسم الوسم تسود فيه الرياح الشمالية الناعمة، وموسم المربعانية تسود فيه الرياح الشمالية الباردة، وفي موسم الشبط أجواء متقلبة”.

وأضاف: “موسم الشبط يتسم بسرعة التقلبات الجوية، وإذا هبت فيه الرياح تكون باردة، والعامة يسمونه بـ (مبكية الحصني)، وهذه الرياح تكون متذبذبة بين القوة والضعف، وتؤثر على أبواب ونوافذ المنازل وكذلك بيوت الشعر، والعامة يقولون، شباط مقرقع البيبان، وشباط محلل الرباط”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة
السعودية اليوم

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

السعودية اليوم
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
الرياضة

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الرياضة
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
السعودية اليوم

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

السعودية اليوم
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
الرياضة

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور...

الرياضة
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية
السعودية اليوم

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية...

السعودية اليوم