سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني مزايا المبادرة التحفيزية للمتعاقدين مع شركات الحراسة أكثر من 200 ناقلة نفط تضررت من أزمة البحر الأحمر صخرة الوجه بالعلا منحوتة شبيهة بالإنسان وسط الرمال منتخب العراق يُمطر شباك إندونيسيا بثلاثية نيابة عن الملك وولي العهد.. تركي بن محمد يحضر حفل الاستقبال لزواج نجل سلطان بروناي إغلاق منشأة في الهفوف بسبب مخالفات جسيمة في تخزين المواد الغذائية 4 مجالات حرجة وضرورية لاستقرار العالم ضمن أولويات منتدى دافوس وليد الفراج: مانشيني كشف الحقيقة المؤلمة ثلاثية تحسم الفوز لـ السنغال ضد غامبيا
أوضح خبير الطقس والمناخ، خالد الزعاق، سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني.
وقال خلال مقطع فيديو ضمن نشرة الرابعة على قناة العربية: “إن السنة مكونة من عدد من الأيام، وكل مجموعة من الأيام لها سمات مناخية متقاربة، وهذه السمات تسمى بالموسم”.
وتابع: “موسم سهيل تسود فيه الرياح الجنوبية الرطبة، وموسم الوسم تسود فيه الرياح الشمالية الناعمة، وموسم المربعانية تسود فيه الرياح الشمالية الباردة، وفي موسم الشبط أجواء متقلبة”.
وأضاف: “موسم الشبط يتسم بسرعة التقلبات الجوية، وإذا هبت فيه الرياح تكون باردة، والعامة يسمونه بـ (مبكية الحصني)، وهذه الرياح تكون متذبذبة بين القوة والضعف، وتؤثر على أبواب ونوافذ المنازل وكذلك بيوت الشعر، والعامة يقولون، شباط مقرقع البيبان، وشباط محلل الرباط”.