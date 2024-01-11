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1 منه موعد ميلاد معظم السعوديين

سبب تعظيم القبائل العربية شهر رجب

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٩ مساءً
سبب تعظيم القبائل العربية شهر رجب
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والمناخ، أن القبائل العربية كانت تقدس شهر رجب، حيث إنه مأخوذ من اللفظة العربية “الرجوب” أي “التعظيم”.

1 رجب ميعاد ميلاد الطيبين

وأضاف الزعاق في فقرته “تقويم” على قناة “العربية”، أن شهر رجب يعد من أحد الأشهر الأربعة الحُرم التي يُحرم فيها القتال.

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ولفت إلى أن 1 رجب يعد من أشهر الأيام لجيل الطيبين، فهو ميعاد ميلاد معظم السعوديين الذين يبلغ أعمارهم 50 فيما فوق، مشيرًا إلى أن معظم أيام شهر رجب لهذا العام يدخل في موسم الشبط أي موسم الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة.

رؤية هلال رجب

ووفقًا للجمعية الفلكية بجدة، تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر رجب (يوم التحري) اليوم الخميس.

ويعد الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد وخط عرض سماوي مختلف (الاقتران غير المرئي) ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.

ويغرب القمر عند الساعة 05:54 مساءً قبل غروب الشمس وبذلك “لا” تتحقق شروط دخول شهر رجب فلكيًّا.

وغدًا الجمعة ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:57 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (12) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس (15) درجة واضاءته (1.8 %) وستكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة وسيغرب بعد (1 ساعة و06 دقائق) من غروب الشمس عند الساعة 07:03 مساءً.

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