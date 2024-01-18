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اللاعب الإنجليزي بات قريبًا من الانتقال للدوري الهولندي

سبب حرم جوردان هندرسون من نيل راتبه مع الاتفاق في أول 6 أشهر

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
سبب حرم جوردان هندرسون من نيل راتبه مع الاتفاق في أول 6 أشهر
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون نجم فريق الاتفاق لم يتقاضَ أي راتب له في أول 6 أشهر له مع فارس الدهناء.

وكان هندرسون فكّر في مغادرة فارس الدهناء والرحيل حيث بات قريبًا من الانتقال للدوري الهولندي.

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راتب جوردان هندرسون مع الاتفاق

وذكرت صحيفة TELEGRAPH البريطانية أن لاعب ليفربول الإنجليزي السابق لم يتقاضى أي راتب في أول 6 أشهر له مع الاتفاق حيث يُقدر راتبه الأسبوعي في النادي السعودي ما يقرب من 350 ألف جنيه إسترليني.

ولم يحصل النجم الإنجليزي على راتبه حتى الآن من الاتفاق خوفًا من قضايا الضرائب التي قد يخضع لها في حال ذهابه إلى إنجلترا، حيث ينص القانون الإنجليزي على أن الشخص الذي يقضي أكثر من 90 يومًا في بريطانيا قد يكون متهربًا من الضرائب ويحاول حل قضاياه.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

وأضافت الصحيفة أنه تم توجيه نصيحة إلى هندرسون بعدم قضاء أكثر من 21 يومًا في بريطانيا حتى يتفادى القيل والقال حول حقيقة تهربه من الضرائب.

وكشف مصدر للصحيفة الإنجليزية وهو مقرب من اللاعب أنه من المتوقع عدم تقاضي نجم ليفربول السابق أي راتب من الاتفاق خلال الـ 6 أشهر الأولى التي قضاها في السعودية.

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