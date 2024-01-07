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استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا

سبب عدم انضمام محمد البريك لمعسكر الأخضر

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٦ مساءً
سبب عدم انضمام محمد البريك لمعسكر الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أثار عدم انضمام النجم محمد البريك، لمعسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقام في العاصمة القطرية الدوحة، حالة من الجدل.

مانشيني يستدعي 3 لاعبين

وأعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، يوم الجمعة الماضي، عن استدعاء 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، ريان حامد وطلال حاجي، تحسبًا لاستبعاد أي لاعب قبل انطلاق كأس آسيا 2023.

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مانشيني – المصدر @SaudiNT

غياب محمد البريك

والتحق ريان حامد وطلال حاجي بمعسكر الأخضر بالأمس، وشاركوا في التدريبات الجماعية، فيما لم يحضر محمد البريك حتى الآن، كما نشر صورة عبر حسابه على “سناب شات” تُظهر تواجده في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان البريك خارج القائمة النهائية للأخضر، وسافر إلى باريس لقضاء إجازته، وتأخر انضمامه للمعسكر لأن استدعائه جاء بشكل مفاجئ، ويوجد صعوبة في حجز تذاكر الطيران، ويتوقع أن يلتحق ببعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم.

محمد البريك
البريك – المصدر @SaudiNT

الأخضر يستعد لمواجهة فلسطين

ويستعد الأخضر، لمواجهة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد نادي الوكرة القطري، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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