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بعد استئناف التدريبات الجماعية

سبب غياب كريم بنزيما عن تدريبات الاتحاد

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٤ مساءً
سبب غياب كريم بنزيما عن تدريبات الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أثار غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد نهاية فترة الراحة؛ حالة من الجدل بشأن مستقبله.

السبب وراء عدم عودة كريم بنزيما

وكان من المفترض أن يعود كريم بنزيما لتدريبات الاتحاد الجماعية، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي في جدة، لكنه ظل في جزيرة موريشيوس حتى الآن.

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وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلًا عن مصادر مقربة من عائلة بنزيما، أن غياب النجم الفرنسي عن تدريبات الاتحاد، جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في جزيرة موريشيوس.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى وجود إعصار هائل في جزيرة موريشيوس، تسبب في تأخر عودة النجم الفرنسي إلى جدة، والمشاركة في التدريبات الجماعية.

انتقادات لـ بنزيما

وكان كريم بنزيما قد تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير؛ لتراجع مستواه خاصة في مواجهة النصر التي خسرها الاتحاد بنتيجة 5- 2، وتوديع كأس العالم للأندية مبكرًا، ما اضطره لغلق حسابه مؤقتًا على “إنستجرام”.
وشارك بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

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