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خلال فترة الانتقالات الشتوية

سبب قد يُقرب فيرمينو من الاتفاق

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤١ مساءً
سبب قد يُقرب فيرمينو من الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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بات النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، قريبًا للغاية من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فيرمينو قد ينتقل للاتفاق

وذكرت شبكة “فوتبول إنسايدر”: “من المحتمل انتقال فيرمينو إلى الاتفاق، الذي يشرف على تدريبه الأسطورة ستيفن جيرارد، نجم ليفربول السابق، ليحصل النجم البرازيلي على فرصة جديدة للمشاركة بشكل أساسي”.

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فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

وانضم النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في يوليو عام 2015، قبل أيام قليلة من رحيل ستيفن جيرارد، لكن يمكن أن يجتمع الثنائي مرة أخرى في الاتفاق.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي الأهلي على استعداد للسماح لفيرمينو بالرحيل في الميركاتو الشتوي، وأكدت أنه من غير المرجح عودته للدوري الإنجليزي، وذلك على الرغم من ارتباط اسمه بشيفيلد يونايتد المهدد بالهبوط.

فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

تراجع الأداء مع الأهلي

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن، حيث بدأ الموسم بتسجيل هاتريك، قبل أن يغيب عن هز الشباك.

وشارك النجم البرازيلي في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بينها 6 كبديل بعد تذبذب مستواه، واكتفى خلالها بتسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين، من 21 تسديدة بينهم 7 فقط على المرمى.

روبرتو فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

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