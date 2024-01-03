سبب قد يُقرب فيرمينو من الاتفاق

بات النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، قريبًا للغاية من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فيرمينو قد ينتقل للاتفاق

وذكرت شبكة “فوتبول إنسايدر”: “من المحتمل انتقال فيرمينو إلى الاتفاق، الذي يشرف على تدريبه الأسطورة ستيفن جيرارد، نجم ليفربول السابق، ليحصل النجم البرازيلي على فرصة جديدة للمشاركة بشكل أساسي”.

وانضم النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في يوليو عام 2015، قبل أيام قليلة من رحيل ستيفن جيرارد، لكن يمكن أن يجتمع الثنائي مرة أخرى في الاتفاق.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي الأهلي على استعداد للسماح لفيرمينو بالرحيل في الميركاتو الشتوي، وأكدت أنه من غير المرجح عودته للدوري الإنجليزي، وذلك على الرغم من ارتباط اسمه بشيفيلد يونايتد المهدد بالهبوط.

تراجع الأداء مع الأهلي

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن، حيث بدأ الموسم بتسجيل هاتريك، قبل أن يغيب عن هز الشباك.

وشارك النجم البرازيلي في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بينها 6 كبديل بعد تذبذب مستواه، واكتفى خلالها بتسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين، من 21 تسديدة بينهم 7 فقط على المرمى.