سبب موافقة رينان لودي على الانضمام لـ الهلال

أصبح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال قريبًا من ضم اللاعب البرازيلي رينان لودي نجم فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

رينان لودي

وقال الصحفي “سيباستيان دينيس” الصحفي بـ موقع Foot Mercato: إن لودي وافق على الانتقال لـ الهلال بسبب حصوله على راتبه 3 أضعاف عما يتقاضاه من مارسيليا.

وسينتقل لودي لأزرق الرياض مقابل 22 مليون يورو بجانب دفع 3 ملايين يورو كمكافآت.

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الهلال ومارسيليا، يفحصان وثائق صفقة رينان لودي، اليوم الاثنين، مضيفًا: “الاتفاقات مضمونة بنسبة 100%، وسينتقل إلى صفوف الأزرق بشكل نهائي”.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن رينان لودي سيوقع على عقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى يونيو عام 2027، وذلك بمجرد استكمال الأوراق بين الناديين.

وخاض لودي صاحب الـ 25 عامًا 13 مباراة مع مارسيليا في الدوري الفرنسي الموسم الحالي لم ينجح في صناعة أي هدف أو إحراز أي أهداف، كما خاض ما يقرب من 32 مباراة مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي الموسم الماضي، لم ينجح فيهم في إحراز أي أهداف أو صناعة أي هدف.

وكانت إدارة أزرق الرياض، فكرت في التعاقد مع ظهير أيسر جيد وذلك ليكون بديلًا للاعب ياسر الشهراني.

وسبق لـ لودي اللعب في صفوف أتلتيكو بارانينسي البرازيلي ولعب مع الأتلتيكو خلال الفترة من 2019 حتى 2023، كما انضم لنادي مارسيليا في العام الماضي.