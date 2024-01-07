سبب يدفع كيليان مبابي لرفض الانتقال لـ ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن السبب وراء رفض الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

قرار مفاجئ من كيليان مبابي

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة The Times البريطانية أن مبابي لا يحبذ الانضمام للريال بسبب إجبار النادي الإسباني له على توقيع اتفاقية عقد مسبق، كما يرغب في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية: إن ليفربول الإنجليزي راغب بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب في ضم مبابي في حال غادر محمد صلاح، فريق الريدز.