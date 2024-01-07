سبب يدفع كيليان مبابي لرفض الانتقال لـ ريال مدريد محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد ولي العهد يجتمع مع السيناتور ليندسي غراهام بالمخيم الشتوي في العُلا ساهم تجسد مثالًا رائعًا للمنصات الرقمية في خدمة القضايا الإنسانية سناب شات متهمة بتسهيل صفقات مخدرات بين الشباب جاكم البرد.. موجة صفرية نهاية الأسبوع الحالي في كأس إنجلترا .. النيران الصديقة تُقصي آرسنال ضد ليفربول مطارات القابضة راعيًا ماسيًّا لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 قرصنة شاشات مطار بيروت 5 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل
كشفت تقارير إعلامية عن السبب وراء رفض الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.
وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة The Times البريطانية أن مبابي لا يحبذ الانضمام للريال بسبب إجبار النادي الإسباني له على توقيع اتفاقية عقد مسبق، كما يرغب في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.
وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية: إن ليفربول الإنجليزي راغب بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب في ضم مبابي في حال غادر محمد صلاح، فريق الريدز.