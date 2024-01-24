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بعدما تردد أن المهاجم الفرنسي يرغب في مغادرة الاتحاد

سبب يمنع الهلال من ضم كريم بنزيما

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٥ مساءً
سبب يمنع الهلال من ضم كريم بنزيما
المواطن - محمد سمعه

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أثار اللاعب الفرنسي كريم بنزيما حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف العميد بسبب الضغوطات التي تعرض لها.

وذكرت قناة France 24 عبر موقعها الرسمي في الإنترنت أن مهاجم الاتحاد طلب من إدارة أنمار الحائلي الرحيل عن النادي والانتقال لفريق آخر للتخلص من الضغوطات التي يُعاني منها حاليًّا مع العميد.

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ورفض اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، طلب إدارة الحائلي بالانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة في دوري روشن، مفضلًا الرحيل عن العميد مؤقتًا والانضمام لفريق آخر خارج السعودية.

اسم الهلال كان تردد بقوة لضم بنزيما، لكن أزرق الرياض لن يفكر في ضم النجم الفرنسي بسبب تواجد مهاجمه الصربي المميز ميتروفيتش بجانب رغبة الأزرق في ضم النيجيري فيكتور أوسيمين المتألق حاليًّا مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا.

رد فعل كريم بنزيما

وفي وقت سابق، وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نقلًا عن مصدر مقرب من كريم بنزيما، أنه ضحك من شائعات رغبته في الرحيل بسبب الضغوط التي يتعرض لها، خاصة أنه واجه ضغوطًا أكبر خلال فترة تواجده في ريال مدريد.

كريم بنزيما - الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن كريم بنزيما لا يفكر في الرحيل؛ ولم يُقدم طلبًا للمغادرة، وشددت على أن فرصة رحيله على سبيل الإعارة غير واردة، خاصة أنه يُفكر في مستقبل الفريق وطالب بضم صفقات.

 

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