ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم الاتحاد

إطلاق المخطط العام لمشروع THE RIG بمساحة تتجاوز 300 ألف متر أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 صفقة يابانية تُقرب فوفانا من مغادرة النصر هندرسون في طريقه لأياكس الهولندي إغلاق باب الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي بدورتها الـ6 ضبط مواطن دخل منطقة الطبيق بلا تصريح وشرع بالصيد في محمية الملك سلمان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعمق أزمة العملة تضم 13 وزيرًا.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة الأرصاد: أمطار على الرياض مساء اليوم حتى الغد وائل الدحدوح يصل قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة
يسعى المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بصفقات قوية في يناير، أملًا في تحسن النتائج.
وأكدت تقارير أن إدارة نادي الاتفاق بناء على رغبة ستيفن جيرارد؛ طلبت من الاتحاد، ضم النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
ومن المتوقع أن يحظى طلب الاتفاق بموافقة إدارة الاتحاد، حيث تسعى لرحيل جوتا صاحب الـ24 عامًا، ولم يتم قيده في قائمة الفريق المحلية بداية الموسم، كما تلقى اللاعب البرتغالي أكثر من عرض مؤخرًا.
ويسعى الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد، إلى تحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين.
وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.