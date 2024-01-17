ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم الاتحاد

يسعى المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بصفقات قوية في يناير، أملًا في تحسن النتائج.

ستيفن جيرارد يسعى لضم جوتا

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الاتفاق بناء على رغبة ستيفن جيرارد؛ طلبت من الاتحاد، ضم النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ومن المتوقع أن يحظى طلب الاتفاق بموافقة إدارة الاتحاد، حيث تسعى لرحيل جوتا صاحب الـ24 عامًا، ولم يتم قيده في قائمة الفريق المحلية بداية الموسم، كما تلقى اللاعب البرتغالي أكثر من عرض مؤخرًا.

الاتفاق في دوري روشن

ويسعى الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد، إلى تحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.