Icon

إطلاق المخطط العام لمشروع THE RIG بمساحة تتجاوز 300 ألف متر Icon أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 Icon صفقة يابانية تُقرب فوفانا من مغادرة النصر Icon هندرسون في طريقه لأياكس الهولندي Icon إغلاق باب الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي بدورتها الـ6 Icon ضبط مواطن دخل منطقة الطبيق بلا تصريح وشرع بالصيد في محمية الملك سلمان Icon سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعمق أزمة العملة Icon تضم 13 وزيرًا.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة Icon الأرصاد: أمطار على الرياض مساء اليوم حتى الغد Icon وائل الدحدوح يصل قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوف الاتفاق في الشتوية

ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم الاتحاد

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٩ مساءً
ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بصفقات قوية في يناير، أملًا في تحسن النتائج.

ستيفن جيرارد يسعى لضم جوتا

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الاتفاق بناء على رغبة ستيفن جيرارد؛ طلبت من الاتحاد، ضم النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

قد يهمّك أيضاً
أكثر من 200 ناقلة نفط تضررت من أزمة البحر الأحمر

أكثر من 200 ناقلة نفط تضررت من أزمة البحر الأحمر

وظائف شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات

وظائف شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر spl

ومن المتوقع أن يحظى طلب الاتفاق بموافقة إدارة الاتحاد، حيث تسعى لرحيل جوتا صاحب الـ24 عامًا، ولم يتم قيده في قائمة الفريق المحلية بداية الموسم، كما تلقى اللاعب البرتغالي أكثر من عرض مؤخرًا.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر spl

الاتفاق في دوري روشن

ويسعى الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد، إلى تحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية