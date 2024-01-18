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ستيفن جيرارد يقترب من البقاء مع الاتفاق حتى 2027

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٥ مساءً
ستيفن جيرارد يقترب من البقاء مع الاتفاق حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

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بات المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، قريبًا من البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لفترة أطول، حيث تسعى الإدارة لتمديد عقده حاليًّا.

الاتفاق يسعى لتمديد عقد ستيفن جيرارد

وأكد شبكة “سكاي سبورتس”، مساء اليوم الخميس، أن نادي الاتفاق يجري محادثات متقدمة مع جيرارد، من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2025، حيث تُريد الإدارة استمراره، وتوقيع عقد حتى 2027.

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ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @SPL

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة The Athletic البريطانية، أن جيرارد وافق على تجديد عقده لمدة عامين إضافيين، ليستمر في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق حتى عام 2027.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ستيفن جيرارد اتفق مع إدارة الاتفاق خلال الاجتماع الذي عُقد في الأيام الماضية، على منحه المزيد من الصلاحيات، وتوفير الأموال لضم لاعبين جدد، بجانب تطوير النادي.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر ettifaq

الاتفاق مع جيرارد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز مع ستيفن جيرارد، وحقق نتائج مميزة، قبل أن يتراجع الأداء في الفترة الأخيرة، ويخوض معسكرًا حاليًّا في أبو ظبي.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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