Icon

صفقة مهمة تقترب من برشلونة لـ الاتحاد Icon القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر Icon ثلاثية لـ منتخب المغرب ضد تنزانيا Icon توضيح من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon القبض على مقيمة تروج الحشيش في الرياض Icon الجماهير المصرية تهاجم محمد صلاح قبل مباراة غانا Icon تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit Icon فوائد ماء الشعير وطريقة تحضيره Icon ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل لبنان ضد الصين وتأهل قطر Icon شروط عقد الايجار في الضمان الاجتماعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار

سجن وزير المالية القطري السابق 20 عامًا وغرامة 16.7 مليار دولار

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٩ مساءً
سجن وزير المالية القطري السابق 20 عامًا وغرامة 16.7 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت المحكمة الجنائية في قطر حكمًا بالسجن 20 عامًا وغرامة 16.7 مليار دولار على وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي، بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار.

تحقيقات

وكان النائب العام في قطر أصدر في 19 مارس 2023 قرارًا بإحالة وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم، بعد اتهامهم بجرائم تمثلت في الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.

قد يهمّك أيضاً
استاد لوسيل أبرز ملاعب كأس آسيا 2023

استاد لوسيل أبرز ملاعب كأس آسيا 2023

وظائف شاغرة في مركز زراعة الأعضاء

وظائف شاغرة في مركز زراعة الأعضاء

جاء قرار النائب العام بعد عامين من إلقاء القبض على العمادي وآخرين، وإجراء التحقيق معهم، بشأن ما أثير من تقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وفي مايو 2021، أمر النائب العام القطري بالقبض على وزير المالية حينها، علي شريف العمادي، بسبب جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية