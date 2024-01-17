سجن وزير المالية القطري السابق 20 عامًا وغرامة 16.7 مليار دولار

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أصدرت المحكمة الجنائية في قطر حكمًا بالسجن 20 عامًا وغرامة 16.7 مليار دولار على وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي، بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار.
وكان النائب العام في قطر أصدر في 19 مارس 2023 قرارًا بإحالة وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم، بعد اتهامهم بجرائم تمثلت في الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.
جاء قرار النائب العام بعد عامين من إلقاء القبض على العمادي وآخرين، وإجراء التحقيق معهم، بشأن ما أثير من تقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
وفي مايو 2021، أمر النائب العام القطري بالقبض على وزير المالية حينها، علي شريف العمادي، بسبب جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.