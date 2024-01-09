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سداد رسوم تأشيرة العمالة المنزلية في 5 خطوات

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
سداد رسوم تأشيرة العمالة المنزلية في 5 خطوات
المواطن - فريق التحرير

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أعاد برنامج مساند التذكير بطريقة وخطوات سداد رسوم إصدار تأشيرة العمالة المنزلية والتي تصل إلى ألفين ريال بحسب ضوابط الاستقدام.

رسوم التأشيرة

وقال البرنامج إن سداد رسوم إصدار التأشيرة يتم من خلال منصة سداد من خلال الخطوات التالية :

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  • الدخول على المدفوعات
  • الانتقال إلى المدفوعات الحكومية
  • اختر الاستقدام
  • ثم اختر تأشيرة عامل/عمل.
  • قم بإدخال رقم هوية مقدم الطلب.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

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