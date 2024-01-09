موعد إيداع حساب المواطن شاملاً الدعم الإضافي سداد رسوم تأشيرة العمالة المنزلية في 5 خطوات سعر الذهب في السعودية اليوم توضيح من الحج والعمرة حول مواعيد التسجيل والتقديم لحج 1445هـ الوطنية للتعليم تحقق 31 مليون ريال أرباحاً أعراض سلالة كوفيد الجديدة المخادعة الأرصاد: غيوم تتخللها سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق مايكروسوفت تضيف زرًّا للذكاء الاصطناعي إلى لوحة مفاتيح ويندوز أول مركبة هبوط أمريكية على سطح القمر منذ 50 عامًا مانشستر يونايتد يهزم ويجان بثنائية ويصعد للدور الرابع بـ كأس إنجلترا
أعاد برنامج مساند التذكير بطريقة وخطوات سداد رسوم إصدار تأشيرة العمالة المنزلية والتي تصل إلى ألفين ريال بحسب ضوابط الاستقدام.
وقال البرنامج إن سداد رسوم إصدار التأشيرة يتم من خلال منصة سداد من خلال الخطوات التالية :
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.