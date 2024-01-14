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في مجال النماذج اللغوية الكبيرة

سدايا تدرب 180 مواطنًا في معسكرات LLM

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٦ مساءً
سدايا تدرب 180 مواطنًا في معسكرات LLM
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من “معسكرات LLM” ابتداءً من اليوم 14 يناير حتى 20 يناير الجاري؛ بهدف تدريب 180 مواطنًا ومواطنة من الكوادر الوطنية في التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

ويبدأ التدريب في المرحلة الثالثة في 28 يناير 2024م ويستمر لمدة 4 أسابيع يتعرف خلالها المتدربون على عدد من الموضوعات منها: الشبكات العصبية، والتعلم العميق لبيانات الصور، وتقنيات التحسين لنماذج اللغة، مع استعراض النماذج اللغوية الكبيرة إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال.

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شروط الالتحاق بالمعسكرات

ويشترط للالتحاق بالمعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والإلمام بلغة برمجة البايثون، ومعرفة بالإحصاء والرياضيات، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت “سدايا” الراغبين بالالتحاق بهذه المعسكرات إلى زيارة الرابط التالي (هنا).

بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود “سدايا” الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

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