“سدايا” تطلق معسكر حوكمة البيانات

تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلة في أكاديميتها، معسكر حوكمة البيانات 2024، الذي ينطلق غداً الأحد، بمشاركة 60 متدرباً ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية والقانونية والإدارية.

ويهدف المعسكر إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية في حوكمة البيانات وسياسة تصنيفها وحماية البيانات الشخصية وفق تشريعات وسياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية.

ما هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي الجهة المختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.

هي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل.

هي صاحبة الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.

أنشئت ) بموجب الأمر الملكي رقم (أ/471) وتاريخ 29/12/1440هـ، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

يرتبط بها تنظيميا: مكتب إدارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني.

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض.

ما أهداف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”:

حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي. توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي. ضمان الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

أهم برامج أكاديمية سدايا