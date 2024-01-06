3 عروض لرحيل جوتا عن الاتحاد جستنيه: محمد صلاح لن ينتقل للهلال الضباب يغطي منتزه غابة رغدان في الباحة “سدايا” تطلق معسكر حوكمة البيانات أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق موعد إعادة فتح بوليفارد سيتي رئيس ماكدونالدز: المقاطعة تضر أعمالنا في الشرق الأوسط أسعار فحوصات القلب بحاجة إلى إعادة النظر.. الإيكو بـ 1000 ريال! احذروا نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا
تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلة في أكاديميتها، معسكر حوكمة البيانات 2024، الذي ينطلق غداً الأحد، بمشاركة 60 متدرباً ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية والقانونية والإدارية.
ويهدف المعسكر إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية في حوكمة البيانات وسياسة تصنيفها وحماية البيانات الشخصية وفق تشريعات وسياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية.
خلهم مبسوطين بس خل #عينك_عليهم#حماية_البيانات_الشخصية#سدايا pic.twitter.com/YWVyrV8rq0
— SDAIA (@SDAIA_SA) January 1, 2024