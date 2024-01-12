سر احتفال معظم السعوديين بيوم مولدهم 1 رجب

يحتفل الكثير من المواطنين بذكرى يوم ميلادهم في اليوم الأول من شهر رجب الموافق اليوم السبت.

1 رجب

هذا الأمر له قصة طريفة، وبحسب الأحوال المدنية فإنه مع بداية العمل بنظام الأحوال المدنية وتسجيل بيانات المواطنين في الأوراق الثبوتية ظهرت مشكلة عدم معرفة الكثير تاريخ ميلادهم بالكامل حيث كان الأغلب يتذكر العام دون الشهر والسنة، ونظرًا لأهمية هذه البيانات صدر أمر كريم بأن يتم تحديد تاريخ يوم مولد المواطنين الذين لا يعرفون تاريخ ميلادهم بمنتصف العام الهجري أي يوم 1- 7 أول يوم من شهر رجب.

روايات غير حقيقية

وهناك روايات غير حقيقية حول تاريخ 1 رجب منها أن موظف الأحوال أخطأ في تسجيل التواريخ وقام بتسجيل المواليد في يوم 1- 7 أو أن هذا اليوم هو يوم صدور التابعيات وحفائظ النفوس للمرة الأولى لكن هذه كلها تفسيرات غير حقيقية.

ويأتي هذا التاريخ في ميلاد السعوديين، خصوصًا ممن هم أكبر من 50 عامًا، حيث تم تدوين التاريخ مع بداية منتصف العام الهجري قبل انتشار شهادات الميلاد، التي تحدد تاريخ الميلاد بدقة باليوم والساعة.

كما يعد بداية شهر رجب موعدًا لمغادرة المتقاعدين، أعمالهم بعد إتمامهم المدة النظامية للخدمة، وهذا يعود لتسجيل تاريخ الميلاد مع بداية الشهر الهجري الشهير.