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سر طرد سالم الدوسري في مباراة فلسطين

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤١ مساءً
سر طرد سالم الدوسري في مباراة فلسطين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، سر طرد اللاعب سالم الدوسري في مباراة السعودية وفلسطين أمس التي أُقيمت في ملعب نادي الوكرة القطري.

وقال نايف الثقيل مراسل برنامج “في المرمى” والمذاع على قناة “العربية”: “الدوسري تدخل بعنف على أحد لاعبي فلسطين في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة، وقرر الحكم وقتها طرده”.

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ويُعد الطرد في مباراة أمس هو الأول لسالم الدوسري في تاريخه مع المنتخب السعودي خلال 66 لقاء سواء كانت مباريات رسمية أو ودية.

يذكر أن الأخضر يستعد للمشاركة في كأس أمم آسيا 2023 التي تنطلق بداية من بعد غدٍ الجمعة.

 

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