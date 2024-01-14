سعادة غامرة في الرياض بعد افتتاح نفق الدرعية

افتُتح أمس السبت نفق الدرعية الرابط بين الدائري الشمالي والدائري الغربي في الرياض، ما يسهل حركة المرور بشكل كبير داخل العاصمة.

ويعد “بوابة الدرعية” أكبر مشروع تراثي وثقافي لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية، بقيمة 75 مليار ريال، لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية والتعليمية والترفيهية في المنطقة والعالم.

افتتاح نفق الدرعية

وأعرب المئات من المواطنين عن سعادتهم بافتتاح نفق الدرعية، حيث نشر العديد منهم مقاطع فيديو لحظة عبوره النفق، كما أشاد كثيرون بجودة وأهمية المشروع.

📌افتتاح نفق الدرعية الواصل بين الدئري الغربي والشمالي في الرياض pic.twitter.com/dmkJOsq3EG — كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) January 13, 2024

وقال أحد الحسابات على منصة إكس: “رؤية رائعة! افتتاح نفق الدرعية يعزز التواصل بين الدائري الشمالي والدائري الغربي في الرياض”.

سعادة غامرة

صاحبة حساب يدعى njood، أضافت: “ما شاء الله جميل”، قبل أن تزيد “غنيمة: “الحين بتخف الزحمة”.

ووضع صاحب حساب “صعب المنال” صورة لعلم السعودية، وكتب “إلى القمة”، قبل أن يعلق “محمد بشر”: “دام عزك يا وطن”.

وواصل “عبد الله”: “ما شاء الله تبارك الله، والله ما قصروا الله يبيض وجيههم، الكباري والأنفاق تختصر الوقت وتقلل من الازدحام”.

ونشر خالد العتي صورة توضيحية للنفق، وعلق عليها: “المقصود بالنفق هو الطريق الرئيسي قبل بداية مشروع بوابة الدرعية تم إرجاعه، لكن وضعه الآن صار نفق لربط المشروع بالمنطقة الجديدة بالخزامى شرقاً”.

وأوضحت “لولو” تجربتها مع النفق: “اليوم رايحة معه بصراحة جميل”، قبل أن تختتم “وسيمة”: “أهم شيء يختصر المسافات ويوفر الوقت، اللهم بارك في جهودهم”.